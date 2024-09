- Átalakítja a fővárosi céges pozíciókat Karácsony Gergely, ezentúl pályázni kell, és új feltételek is lesznek

Budapest;pályázat;Karácsony Gergely;fővárosi önkormányzat;

2024-09-05 06:33:00 CEST

Az október elején megalakuló új fővárosi közgyűlés megváltozott erőviszonyai, vagyis az, hogy – főként a Mi Hazánk-Fidesz tandem által átírt választási szabályok plusz Magyar Péter és pártja felemelkedése miatt – eltűnik Karácsony Gergely mögül az eddig őt (jobbára) támogató, kényelmes többség, máris új, alapvető változtatásokra kényszerítik az újabb ciklusát kezdő főpolgármestert – tudta meg a hvg.hu.

A lap információi szerint Karácsony Gergely napokon belül várható bejelentése alapján

akár a héten nyilvános pályázatokat hirdethet a főváros az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető és ellenőrző testületeinek tagságára, vagyis a cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági pozícióinak betöltésére az új ciklusban.

Ez alapvető változás az eddigi, évtizedes gyakorlathoz képest, eddig ugyanis a közgyűlési erőviszonyok alapján osztották el a céges pozíciókat, vagyis amelyik pártnak nagyobb frakciója volt a közgyűlésben, az több igazgatósági és felügyelőbizottsági posztra jelölhetett embert. A HVG úgy tudja, a főpolgármestert a Fideszhez hasonlóan 10 közgyűlési mandátummal bíró Tisza Párt hozzáállása sarkallta változásra, mivel Magyar Péter is kritizálta a gyakorlatot és kijelentette: „a tiszások nem ülnek be a fővárosi cégek vezetőségébe”. Ezentúl erre nem is lesz mód, vagyis a pártok nem tudnak csak úgy beülni ezekbe a testületekbe, mert minden egyes ilyen pozíciót megpályáztatnak.

A portál szerint ráadásul a még nem feltétlenül végleges, de kész koncepció szerint takarékosságból csökkentik is az ilyen pozíciók számát, például

igazgatósági tagságból a tervek szerint a jelenlegi 50 helyett csak 18 lesz, és az ennél azért jóval több felügyelőbizottsági pozíció számát is mintegy 15 százalékkal csökkentenék.

A közeljövőben kiírni tervezett pályázat részleteiről a hvg.hu azt is megtudta, hogy

lesz „női kvóta”, vagyis előírnák, hogy a tisztségek 30 százalékára női pályázót kell választani.

mindkétféle pozícióra egységes feltétel lesz az önéletrajz és a motivációs levél benyújtása mellett egy sor, a szakmai rátermettséget biztosító kikötés is.

mind az ig-, mind az fb-tagság feltétele lesz, hogy a pályázó „gazdasági, jogi vagy a cég főtevékenysége szerinti szakirányú, osztatlan képzésben vagy egyetemi képzésben szerzett” oklevéllel, vagyis szakirányú végzettséggel rendelkezzen.

az igazgatósági tagságnál szigorú pályázati követelmény lesz továbbá a 3 év vezetői gyakorlat, aminél előny, ha közszolgáltató társaságnál szerezte a pályázó.

A pályázatok tervezett benyújtási határideje a HVG értesülései szerint szeptember 25-e. A pontos szám a helyek csökkentésének végleges mértékétől függ, de mintegy száz ig- és fb-tagsági pozíciót kell majd összességében új emberekkel betölteni. A fővárosnak 29 gazdálkodó szervezete van, köztük kisebb kft-k, de nagy részvénytársaságok is, mint a BKV, a BKK, vagy a közműholding, a Budapesti Közművek.

Bár a személyi kérdések előterjesztésének joga a főpolgármesteré, formális koalíciós többség híján olyanokat kell találnia, akiket rajta kívül még 16 képviselő is megszavaz majd a közgyűlésben.