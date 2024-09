- Zenét szüretelnek Pécsett

ZeneSzüret Fesztivál;

2024-09-05 19:59:00 CEST

A Kodály Központ, a Bazilika és a Széchenyi tér ezúttal is élménydús koncertek helyszíne lesz, de a dallamok ott is megszólalnak, ahol nem gondolnánk: a buszpályaudvaron, az Árkádban, a piacon, az éttermekben, a gyógyszertárban, az állatkertben és persze az utcákon és tereken is.

Szerda délutántól vasárnap estig szinte lehetetlen lesz úgy jönni-menni a városban, hogy ne találkoznánk valahol zenével. A TÉRMOZIban – Széchenyi téri LED falon – az előző évi fesztiválok koncertjeit mutatják be. A Kodály Központba a Magyar Állami Operaház költözik, mely bemutatja Puccini egyik legszívbemarkolóbb operáját, az 1800-ban, Rómában játszódó Toscát. – A méltán ismert operát napjaink egyik leghíresebb tenorja, José Cura fellépése koronázza meg, hiszen ő alakítja az opera férfi főhősét. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Toscát kétszer is eljátsszuk, amihez a jelmezeket maga Jose Cura válogatta – emelte ki Szamosi Szabolcs rendező, Filharmónia Magyarország ügyvezetője.

Pécsre érkezik a Concerto Budapest is, mely bár szimfonikus koncerttel készül, kapcsolódik az idei Zeneszüret Fesztivál tematikájához, az operához. Előadásukban Bizet Carmenjének legismertebb dallamai szólalnak meg, majd két olyan Csajkovszkij-művet hallhatunk, melyek filmzeneként is gond nélkül megállnák a helyüket, a Rómeó és Júliát, illetve a b-moll zongoraversenyt.

De nemcsak a koncertlátogatókat várják programokkal: akik az olasz opera mellől az olasz gasztronómiát hiányolnák, egy exkluzív operavacsorát ajánlanak. A fiataloknak az Pécsi Est Café-ban dj szolgáltat újragondolt, átmixelt operadallamokat, illetve lesz éjszakai fürdőzés is a harkányi strandon, ahol szintén dj kíséri a hangulatos estet.

Szombaton családi nap várja a gyerekeket és szüleiket, először lesz Pécsett olyan Meseerdő, ahol a volt vidámparkban a mesék mellett a hangszerek is szóhoz jutnak majd, illetve zenélni fog az Állatkert is vasárnap.