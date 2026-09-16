Koncertek mellett utcazenei versennyel, színházi produkcióval, családi programokkal, hangtúrával és kiállítással rendezik meg a szeptember 20-ig tartó Zeneszüret Fesztivált Pécsett. Az idei rendezvénysorozatba illeszkedik a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny is, amelynek zsűrijét Olga Kern vezeti.
A Filharmónia Magyarország idén is zenét szüretel Pécsett szeptember 8-ig a Zeneszüret Fesztiválon.
A pécsi rendezvényen minden néző kaphatott kóstolót az igazi klasszikus zenéből, miközben a sztár hangszerek a különféle harmonikák voltak.
Az idei pécsi Zeneszüret Fesztivál legnagyobb dobása a Londoni Filharmonikus Zenekar fellépése mellett talán az volt, hogy olyan helyekre vittek koncerteket, ahová nem szokás. Különböző kamarazenei formációk játszottak a baranyai városban vasútállomáson, bevásárlóközpontban, postán és piacon is.
Ötödik alkalommal rendezik meg a Zeneszüret Fesztivált Pécsett. Mától október 2-ig a fesztivál idén a tánc átlényegítő, megszentelő ereje előtt tiszteleg.
Észak délen, ezzel a tematikával rendezték meg Pécsen az ötödik Zeneszüret Fesztivált. 150 évvel ezelőtt született a világhírű svéd zeneszerző, Jean Sibelius és a dán komponista, Carl August Nielsen. Ebből az alkalomból került középpontba többek között a két művész életműve, valamint az északi tematika a mediterrán őszi napfényben tündöklő baranyai városban.
Telt házas koncertekkel zárult az idei pécsi Zeneszüret Fesztivál, melynek középpontjában a száz évvel ezelőtt született zongoraművésznő, Fischer Annie életművének felidézése állt. A fesztiválon fellépett többek között Kocsis Zoltán fiával, Krisztiánnal, valamint a Budapesti Fesztiválzenekar is.