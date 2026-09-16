Északi dallamok délen

Észak délen, ezzel a tematikával rendezték meg Pécsen az ötödik Zeneszüret Fesztivált. 150 évvel ezelőtt született a világhírű svéd zeneszerző, Jean Sibelius és a dán komponista, Carl August Nielsen. Ebből az alkalomból került középpontba többek között a két művész életműve, valamint az északi tematika a mediterrán őszi napfényben tündöklő baranyai városban.