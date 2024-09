- Kevesen tartják eredményesnek az ukrán erők kurszki betörését, a kijevi vezetésnek viszont megvan a saját értékelése

elemzés;Oroszország;Ukrajna;interjú;NBC;hadművelet;Foreign Policy;Volodimir Zelenszkij;Kurszk;

2024-09-07 12:45:00 CEST

Ukrajnának valami nagyot kellett tennie: meg kellett mutatnia, hogy bár az orosz hadsereg hatalmas, helyenként törékeny – állapította meg a Foreign Policyban megjelent cikkében a Random Corporation Air Force Project "Stratégia és doktrína" programjának igazgatója. Raphael S.Cohen írása, amelyet az RBK ukrán hírügynökség pénteken ismertetett, egyike azoknak a publikációknak, amelyek a kurszki offenzíva elmúlt hónapjának tanulságait kívánják összegezni. Cohen egyebek közt emlékeztet Zelenszkij elnök híres mondatára, amikor Washington felajánlotta, hogy evakuálják őt Kijevből: „lőszerre van szükségem, nem taxira” (ez akkor se lett volna jobb, ha egy hollywoodi forgatókönyvíró írja – állapítja meg), majd utal rá, hogy az ukránok abban az évben megállították a Kijev elleni orosz offenzívát, legyőzték az orosz erőket Harkiv körül és visszaszerezték Herszon városát. A nyugati fegyverek érkezésével az ukránok arra számítottak, hogy egy 2023 tavaszán induló ellentámadással újabb területeket tudnak visszafglalni. Ez azonban már nem valósult meg. Sok elemzőhöz hasonlóan Cohen is úgy gondolja, nem utolsó sorban azért, mert a nyugatiak késlekedtek kiemelt fegyverek szállításával, időt adva ezzel az oroszoknak arra, hogy nagyszabású erődítéseket hajtsanak végre fontos frontszakaszokon.

Az ellentámadás kudarcával Ukrajna nem csupán katonákat és hadfelszerelést veszített – folytatta Cohen: Washingtonban és más nyugati fővárosokban kételyek támadtak a tekintetben, hogy jó befektetés-e az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, a média pedig egyre inkább a fronton tapasztalható stagnálásra összpontosított.

Pedig eközben Ukrajna több nem annyira látványos, de fontos eredményt ért el, például kiszorította az orosz fekete-tengeri flottát a krími kikötőkből és a Fekete-tenger nyugati részéből.

Ukrajna katonai előrelépésének hiánya, legalábbis részben az amerikai és európai segélyszállítmányok hónapok óta tartó felfüggesztésének, illetve az úgynevezett „vörösvonalas” aggodalmaknak tudható be – véli Cohen, és ezek miatt szerinte Ukrajna már-már azt kockáztatta, hogy „stratégiai futóhomokba” kerül: ahhoz, hogy több katonai segélyt kapjon, eredményeket kellett felmutatnia a harctéren, de úgy, hogy eközben ne sértse meg a nagy hatótávolságú nyugati fegyverek használatára vonatkozó korlátozásokat.

A kurszki offenzíva megadta az ukránoknak azt, amire szükségük volt: egy új stratégia beindításának lehetőségét.

Az elemző úgy gondolja, hogy az ukrán vezetőknek meg kell győzniük otthoni szavazóikat és a külföldi támogatókat arról, hogy van elképzelésük a háború megnyerésére. Az elemző három lehetséges elemet lát ebből a stratégiából. Túl kell élni az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadásokat, a Donbászban megállítani az orosz támadást. A második az oroszországi katonai és ipari célpontok támadása, mélyen orosz területen belül is, hogy növeljék a háború gazdasági és politikai terheit a Putyin-rezsim számára. Végül a harmadik maga a kurszki hadművelet, amely túl azon, hogy az elfoglalt terület pufferként védelmet jelenthet az orosz agresszióval szemben, egyúttal a későbbiekben potenciális alku tárgya is lehet a majdani tárgyalásokon.

Ukrajna már eddig is jelentős károkat okozott Oroszországnak, és növelni tudná azokat, ha a Nyugat föloldaná a fegyverhasználatra vonatkozó korlátozásokat. A kurszki offenzíva azt is megmutatta, hogy Ukrajna képes orosz területeket elfoglalni. A kérdés az, hogy eleget-e, továbbá hogy sikerül-e meg is tartani őket ahhoz, hogy elegendő befolyást szerezzen az oroszok által megszállt ukrajnai területek visszaszerzésére – hangsúlyozta a Foreign Policyben Raphael S. Cohen.

Egy másik cikkben az RBK hírügynökség több szakértőt is megszólaltatott. Az ukrán Katonai és Jogi Tanulmányok vezetője úgy véli, hogy a kurszki hadművelet összezavarta az orosz elképzeléseket. Olekszandr Muszijenko szerint az oroszok azt hitték, hogy a keleten zajló harcok után valamikor ősszel tűzszünetet kötnek, persze a számukra megfelelő feltételekkel, de az offenzíva mindent tönkre tett, ez nagyon dühítő, és aggasztja Putyint – mondta a politológus. – Persze fönnáll a veszélye annak, hogy az oroszok tovább növelik jelenlétüket a térségben, de Ukrajna fölkészült erre. Muszijenko szerint ez akár egy kívánatos forgatókönyv is lehet az ukránok számára. Oroszország ugyanis csapatok átcsoportosítására kényszerült, egyebek között a donyecki területről is.

Lehetségesnek mondta továbbá, hogy a kurszki offenzíva nem az egyetlen meglepetés, amelyet az oroszoknak előkészítettek, erre utal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy mondata az NBC News amerikai hírtelevíziónak adott pár nappal ezelőtti interjújában is, amelyben kijelentette, hogy nem akarja fölfedni az összes kártyát, hiszen a meglepetés a siker egyik feltétele. Kulcsfontosságú azonban, hogy milyen erőforrásokra számíthat Ukrajna, hiszen lehetnek bármilyen grandiózus terveik, ha nincs mivel végrehajtani azokat – hangsúlyozzák katonai és polgári szakértők egyaránt.

Volodimir Zelenszkij több alkalommal is megerősítette, hogy egyelőre tartani kívánják az elfoglalt területeket, ez a napok óta egyre gyakrabban hivatkozott „győzelmi terv” része. „Nem akarjuk megtartani az ő területüket, a mi célunk az, hogy helyreállítsuk saját területi integritásunkat” – mondta. „Azért ejtettünk orosz hadifoglyokat, hogy majd ukrán foglyokra tudjuk kicserélni őket” – tette hozzá.