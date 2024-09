- Kortárs művészeket támogat a The ArtSommelier művészeti menedzsment, erősségük, hogy a kiállításokat mindig máshol szervezik

képzőművészet;

2024-09-07 12:22:00 CEST

Nekünk nincsen fizikai galériánk, nincs egy fix helyünk, ahová bejöhet a kíváncsiskodó műkedvelő, hanem mi eltérő helyszíneken díszítjük fel művekkel az üres falakat – mondta a Népszavának Bányai Zsuzsanna, aki kollégájával, az alapító Kosztyu Mariannával vezeti a The ArtSommelier nevű művészeti menedzsment céget. És bár az eredetileg közgazdász végzettségű két hölgy nem a művészet világából érkezett, idővel beleszerettek a galériák miliőjébe, majd megalakították saját vállalkozásukat. A The ArtSommelier arra törekszik, hogy kortárs alkotókat támogasson, és műveiket különböző helyszíneken bemutassa majd értékesítse.

– Az egyetem alatt határoztam el, hogy fotóművész leszek Amerikában, de a szüleim részéről ez kizárt volt, mert a családunkban mindenki ügyvéd, közgazdász vagy orvos – mondja Kosztyu Marianna. Később fel is ismerte, hogy bár a közgazdaságtan jó alap, kevésbé áll hozzá közel, így rendezvényszervezéssel kezdett foglalkozni, miközben sok embert megismert a divatszakmából, az üzleti életből, majd sorra látogatta a megnyitókat és aukciókat.

– Mentorként néztem fel olyan nagy galeristákra, mint Kieselbach Tamás, Virág Judit vagy Bodó János, akik viszont inkább az idősebb vagy már elhunyt mesterek munkáit állították ki akkoriban. Ekkor gondoltam, hogy én az élő, kortárs művészeket szeretném előtérbe helyezni – mondja. Nem akart viszont galériát alapítani, hanem azt tervezte, hogy az általa kiválasztott művészek alkotásait intézményekben, rendezvényhelyszíneken és olyan galériákban mutatja be, melyek tulajdonosaival a korábbi munkái során már együtt dolgozott. – Most már több helyen vagyunk jelen Budapesten, és örömünkre szolgál, hogy egyre több művész keres meg minket azzal, hogy segítsünk nekik az érvényesülésben.

Kollégájával, Bányai Zsuzsannával 2010-ben ismerkedtek össze és elhatározták, hogy a művészeti életben is kiművelik magukat. Eljártak Svájcba az Art Basel művészeti vásárra, Marianna pedig 2014-ben felvette a kapcsolatot Weiler Péter képzőművésszel, aki azóta is az egyik legfontosabb művészük. Az alkotóval először egy rendhagyó helyszínen találkozott, a köveskáli buszpályaudvaron, ahol Weiler megrendezte a Route ’71 című kiállítását a balatoni témájú képeiből. Később együtt dolgoztak olyan ismert festőművészekkel, mint Nagy Boglárka és Náray Tamás, illetve több feltörekvő alkotót kezdtek el segíteni.

A tárlatokhoz olyan helyszíneket választanak, melyek illenek az adott művész stílusához: jelenleg a második kerületi Easy Art Space letisztult terébe Harazdy Eszter fekete-fehér, a nőiségről szóló fotóit állították ki, a pasaréti Villa11 elegáns szobáiban pedig szeptember 23-tól Ábrahám Anna A vadon harmóniája című kiállítását mutatják be, melyen a vásznakon többek közt vadon élő állatok bukkannak fel. Emellett állandó kiállításaik is vannak a Dr. Rose Magánkórházban és a Twentysix Budapest, különleges növényekkel teli terében. – Mi a művészeknek azzal is segítünk, hogy olyan helyeket választunk, ahol nagyon sok ember megfordul. A Dr. Rose tereiben naponta számos páciens jár, míg a Twentysix-et több száz ember látogatja – mondja Bányai Zsuzsanna. Kollégájával pedig nemrég ismét képezték magukat: a Rómában található Rome Business School nemzetközi művészeti menedzser szakán szereztek mester képesítést.