- Halászkirályság

Az ünnep eredete 1933-ig nyúlik vissza, amikor a helyi halászok és kereskedők összejövetelt szerveztek a Rajnánál, hogy megünnepeljék a szezon végét, és tisztelegjenek városuk halászati hagyományai előtt. A fesztivál tíz napja alatt a város megtelik élet­örömmel, kulturális programokkal, gasztronómiai élményekkel. Az ünnep egyik leglátványosabb eseménye a felvonulás, ahol hagyományos halászfelszerelésben és a helyi egyesületek, klubok, „céhek” öltözeteiben vonulnak fel a résztvevők. Népszerű a „Fischerstechen” (horgásztorna) is, amikor a vidám worm­si vízi emberek ladikokból próbálják vízbe taszítani egymást.

ennek ellenére (vagy tán éppen ezért) a Backfischfest (sülthal-fesztivál) tíz napja megkapóan ünnepli a jelent, és az élet múlhatatlan szépségeit (helyi dialektusban a backfisch fiatal [süldő] lányt is jelent, a magyar bakfis kifejezés is innen ered sváb közvetítéssel.)

Betiltott könyvek címmel impozáns kiadvány jelent meg nemrég, több tucat mű példáján mutatva be, milyen retorziók értek jelentős alkotásokat. Meglepően bő a merítés, és távolról sem a kelet-európai államszocialista példák dominálnak. Ki gondolná, hogy a Huckleberry Finn kalandjai, a Grimm-mesék, a Búcsú a fegyverektől és a 22-es csapdája is a listán van. Ma sem ritka, hogy állami vagy egyéb szervezetek megnehezítik egy könyv terjesztését. Nálunk a fóliázás az új módszer, amely az iskolai és egyéb könyvtárakat is elriaszthatja a rendeléstől. Budaházy Árpáddal, a kötetet kiadó HVG Könyvek vezetőjével beszélgettünk.