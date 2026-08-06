Európa főbb folyói kiszáradtak, emiatt a logisztika leáll, sőt, mint nálunk, az energiaárak is jelentősen megnőnek. A régió majd minden gazdasága az idén alacsonyabb növekedés elé néz, és idehaza is cudar a helyzet.
Worms, Rajna-vidék-Pfalz tartomány 85 ezres városa ötezer éves kelta kezdeteivel Kölnnel és Trierrel verseng Németország legidősebb városa címért.
Egyelőre nem tudni, mi okozta a lélekvesztő balesetét. Francia és német szakemberek is részt vesznek az eltűnt kisgyerek keresésében.
Többen megsérültek, amikor egy üdülőhajó a Rajnán nekiütközött egy híd pillérének a németországi Duisburgnál – írja a Deutsche Welle alapján a hvg.hu.
A svájci forrástól a hollandiai torkolatig végig akarja úszni a több mint ezer kilométeres Rajna folyót egy német főiskolai kémiaprofesszor, hogy pénzt gyűjtsön egy értékes műszerre. Andreas Fath hétfőn kezdte el az expedíciót a Rajna forrásánál, a 2345 méteres magasságban fekvő, jéghideg vízű Toma tónál. Ott a folyó - illetve a Rhein da Tuma nevű patak - még nemigen úszható, ezért az 52 kilométeres első szakaszon csak néhány tempót úszott a fotósok kedvéért, majd kerékpárra szállt.