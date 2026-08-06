A Rajna végigúszásával gyűjt pénzt műszerre egy német kémiatanár

A svájci forrástól a hollandiai torkolatig végig akarja úszni a több mint ezer kilométeres Rajna folyót egy német főiskolai kémiaprofesszor, hogy pénzt gyűjtsön egy értékes műszerre. Andreas Fath hétfőn kezdte el az expedíciót a Rajna forrásánál, a 2345 méteres magasságban fekvő, jéghideg vízű Toma tónál. Ott a folyó - illetve a Rhein da Tuma nevű patak - még nemigen úszható, ezért az 52 kilométeres első szakaszon csak néhány tempót úszott a fotósok kedvéért, majd kerékpárra szállt.