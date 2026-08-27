Órákig a jeges vízben derékig - így kerül hal a karácsonyi asztalra

Jóval az európai átlag alatt van a magyarországi halfogyasztás, aminek a harmadát karácsonykor esszük. Az elmúlt harminc évben ez 2 kilóról, 6,7 kilóra emelkedett, ám ennek csupán a felét teszik ki az édesvízi fajok. Halgazdaságban jártunk és megmutatjuk, mennyi munkával jár egy karácsonyi lehalászás.Jóval az európai átlag alatt van a magyarországi halfogyasztás, aminek a harmadát karácsonykor fogyasztjuk. Az elmúlt harminc évben 2 kilóról, 6,7 kilóra emelkedett a hazai halfogyasztás, ám ennek csupán a felét teszik ki az édesvízi fajok. Halgazdaságban jártunk és megmutatjuk, mennyi munkával jár egy karácsonyi lehalászás.