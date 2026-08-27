Augusztus 29-én az északi szigetország lakossága arról dönt, újranyissák-e a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel. A gazdasági instabilitás és a változó geopolitikai környezet a közösségi tagság irányába tereli a közvéleményt.
Worms, Rajna-vidék-Pfalz tartomány 85 ezres városa ötezer éves kelta kezdeteivel Kölnnel és Trierrel verseng Németország legidősebb városa címért.
Argentínában a garnélarákok „tartósítószere” festette meg a vizet, de a hatóságok nem aggódnak, szerintük hamarosan eltűnik a szennyezés.
Évente átlagosan egy gigatonna karbonkibocsátással jár. A 90 százalékos csökkentéséhez az óceánok 3,6 százalékán meg kellene tiltani a gazdasági célú halászatot.
A háromórás brüsszeli halvacsora után is „igen széles a szakadék” az Európai Unió és az Egyesült Királyság álláspontja között a Brexit utáni együttműködés kérdésében.
Izraeli régészek szerint az egykori horgászat kifejezetten hasonlított a maira.
Kisebb választék a szerencsésebb helyeken, éhínség másutt - a koronavírus alaposan felforgatta a glóbusz mezőgazdaságát.
Jóval az európai átlag alatt van a magyarországi halfogyasztás, aminek a harmadát karácsonykor esszük. Az elmúlt harminc évben ez 2 kilóról, 6,7 kilóra emelkedett, ám ennek csupán a felét teszik ki az édesvízi fajok. Halgazdaságban jártunk és megmutatjuk, mennyi munkával jár egy karácsonyi lehalászás.Jóval az európai átlag alatt van a magyarországi halfogyasztás, aminek a harmadát karácsonykor fogyasztjuk. Az elmúlt harminc évben 2 kilóról, 6,7 kilóra emelkedett a hazai halfogyasztás, ám ennek csupán a felét teszik ki az édesvízi fajok. Halgazdaságban jártunk és megmutatjuk, mennyi munkával jár egy karácsonyi lehalászás.
Az elmúlt tíz évben növekedett a magyarországi halfogyasztás, de még így is az utolsók között vagyunk Európában. Az ágazatot a klímaváltozás mellett a termelési költségek növekedése és a vásárlóerő korlátai is nehéz feladat elé állítják.
„Evezzetek, evezzetek, ne álljatok le, gyerünk, evezzetek – Bárány Laci hajtja a fiúkat, akik egy szó nélkül, gépiesen húzzák az evezőket az éji, kávéfekete vízben.”
A halászati felszerelések, amelyből évente 640 ezer tonna kerül a vizekbe, megölik vagy megcsonkítják a tengeri állatokat.
Kanada korábbi halászati központjában zajló jelenség sokadszor világít rá arra, hogy a szabályozatlan ipari tevékenység milyen romboló lehet, a természetes környezetünk mennyire sérülékeny és, hogy a pusztulásból is lehet üzletet csinálni.
A horgászati lehetőség minden hazai és külföldi polgár számára adott, biztat mindenkit Nagy István.
A szám magasabb, mint az elmúlt négy évtized bármelyik évében. A háttérben az agresszív, ipari léptékű halászat állhat.
Csaknem 1300 éve halásznak Japánban kárókatonákkal (Ukai) a császári védelem alatt álló Nagara folyón, Gifu prefektúrában. A tudomány apáról fiúra szállt, de mára már csak hagyományőrzés.
Az AFP fotósa elkísért egy halászhajót, hogy megmutassa a van jövője a hagyományos, fenntartható halászatnak.
Múlthéten francia halászhajók ütköztek meg brit kollégáikkal. A konfliktust lezáró tárgyalások végére pénteken kerülhet pont.
A tét a La Manche-csatorna kagylóinak halászata: míg a franciáknál tilalom van, hogy gyarapodhasson a zsákmány, a briteknél nincs érvényben korlátozás.
Ha szükséges, Horvátország is pénzbírságot szab ki azokra a szlovén halászokra, akik a Pirani-öböl felezővonalán túl, horvát felségvizeken vetik ki hálójukat - mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a csütörtöki kormányülésen.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) lezárta a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. és a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. gazdálkodásának 2012-2015 közötti ellenőrzését, a számvevők mindkét társaságnál szabálytalanságokat tártak fel, amelyek nyomán javaslatokat fogalmaztak meg - közölte az ÁSZ csütörtökön.
Az úgynevezett kisszerszámos halászatot bemutató kiállítás nyílik meg csütörtökön a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) Természettudományi Múzeumában - közölte a kulturális intézmény kedden az MTI-vel.
A balatoni vendéglátósok nem adják fel: ismét a földművelésügyi miniszterhez fordultak, hogy újra lehessen balatoni hal a tóparti éttermek, halsütödék étlapján. A halászat betiltása óta a negyedik „helyihalmentes” nyári szezon jöhet a magyar tenger partján…