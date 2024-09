- Kovács Gergely: Pokorni Zoltán mégsem gavallér, félmilliárdos parkolási közbeszerzést írt ki az átadás-átvétel előtt

Fidesz;parkolás;Pokorni Zoltán;közbeszerzés;XII. kerület;átadás-átvétel;MKKP;Kovács Gergely;

2024-09-07 08:36:00 CEST

„Pokorni Már Nem Írunk Ki Több Közbeszerzést Zoltánék az utolsó pillanatban kiírták a parkolási közbeszerzést 30 hónapra 525 millió forint értékben” – közölte szokatlan formában, de egyáltalán nem viccesen Facebook-oldalán Kovács Gergely, a budapesti XII. kerület megválasztott polgármestere, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke. Megjegyezte, a parkolási szoftver támogatási szolgáltatásaira szeptember 5-én szerdán kiírt tendert nem csak ő maga, hanem korábban számos oknyomozó újságíró is korrupciógyanúsnak tekintette.

– A pályázati határidő szeptember 25., ami felvetheti annak a kérdését, hogy a hónapból fennmaradó 3 munkanap elég lesz-e a régi vezetésnek a tender lezárására. A válasz valószínűleg nem, tehát a jelenlegi polgármester és a Fáber Kft. ügyvezetője csak arra törekszik, hogy „kötött pályára” tegye az ügyet, és az új polgármesterre hagyják a végső döntés meghozatalát, aki elképzelhető, hogy olyan helyzetbe kerül majd, hogy nem fog tudni a közbeszerzési törvény megsértése nélkül kihátrálni ebből a közbeszerzésből – áll Kovács Gergely bejegyzésében.

Kovács Gergely kiemelte, hogy a nagy értékű, két és fél évre szóló közbeszerzést Pokorni Zoltán távozó fideszes polgármester korábbi ígéreteivel ellentétben írta ki, az átadás-átvétel előtti utolsó pillanatban. Ráadásul a közbeszerzésen csak az a Sessionbase Kft. indulhat, aki az előző közbeszerzést is megnyerte. Tehát verseny sincs, pedig, ahogy a megválasztott polgármester írta, az önkormányzat tulajdonában álló Fáber Kft. még 2019-ben írt ki nyílt közbeszerzést, amelyben számos olyan versenykorlátozó feltételt szabtak, hogy kizárólag a Sessionbase adhatott be ajánlatot. A szerződést több cég is megtámadta, de a szerződést végül t évre megkötötték, ami 2024.11.20-án jár le.

A Hegyvidék októbertől hivatalba lépő polgármestere kiemelte, az új tendert szerdán nem nyílt eljárásformában írták ki, hanem úgynevezett hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásként. Ez teljes mértékben kizárja a versenyt és csak egyetlen cég vehet részt a közbeszerzésen. Csakhogy Kovács Gergely szerint az érintett Sessionbase Kft. nem rendelkezik kizárólagos joggal az üzemeltetendő szoftver tekintetében.