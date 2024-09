- Magyar Péter nyilvánosságra hozná a kormánytagok és családtagjaik honvédkórházi ellátásának adatait

ellátás;kormánytagok;Honvéd Kórház;VIP;közérdekű adatigénylés;Magyar Péter;

2024-09-07 11:17:00 CEST

Aki másnak vermet ás, maga esik bele. Közérdekű adatigényléssel fordulok a Honvédkórházhoz és a fenntartó Belügyminisztériumhoz, hogy a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és családtagjaik hányszor kaptak akár normál, akár VIP ellátást a Honvéd Kórházban – írja szombati Facebook-posztjában Magyar Péter. A Tisza Párt elnökéről, ahogy arról lapunk is beszámolt, a Magyar Nemzet közölt egy cikket, amelyben a politikusról és és családtagjairól név szerint, külön kitérve a betegségükre, személyes adatokat közöltek pontos egészségügyi ellátásaikról.

– Tegnap a Magyar Nemzet című Pravda többségében hazugságot állítva lehozta, hogy a családtagjaim mikor kaptak egészségügyi ellátást a Honvéd Kórházban. Rólam pedig azt hazudta, hogy 2021-ben 10 napig kezeltek a VIP szobákban (igaz soha nem feküdtem ott). Az érzékeny egészségügyi adatok kiszivárogtatásának törvénytelenségét firtató újságírói kérdésekre Rogán (Schadl) Antal minisztériuma ezt találta válaszolni: „Magyar Péter közszereplővé vált, viselnie kell a nyilvánosságot akkor is, ha az neki kellemetlen” – idézte fel az EP-képviselő.

Magyar Péter, most ismét tegezdődve szólt Rogán Antalhoz, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterhez: „No, Tóni, emlékeim szerint ti is közszereplők vagytok. Van egy ötletem: kerüljenek a ti kezeléseitek adatai is mielőbb nyilvánosságra! Lássuk azt is, hogy hány kormánytag, képviselő feleségét/gyerekét szállították be a vak komondorral történt találkozás után a Honvéd Kórház VIP szobáiba, vagy más egészségügyi intézménybe gyógyulni.”