A kormány nem vállal semmilyen felelősséget

A kormány semmilyen felelősséget nem hajlandó vállalni a Quaestor-ügyben, mint ahogyan a kormánytagok érintettségét sem vizsgálja - jelentette ki tegnap Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter. Nem vizsgálhatja a független Nemzeti Bankot sem, és a brókercégekkel – jogsértően - üzletelő helyhatóságokat felügyelő belügyminiszter felelősségét sem, hiszen az önkormányzatok autonóm szervezetek. A külügyi tárcát pedig azért nem kell felelősségre vonni, mert sikerült visszaszerezni az ő 3,8 milliárd forintját. A kormány felelőssége azért nem is vizsgálandó, mert "nem történt pénzveszteség". A több tízezer károsultról nem beszélt, mint ahogyan a fölművelési tárca elveszett 410 millió forintjáról sem.