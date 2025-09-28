A gazdasági portál szerint a geopolitikai szakértő hiába posztolt a Szőlő utcai ügyben kormánytagok érintettségéről magánemberként, ők külső szerzőiktől is elvárják az újságírás szakmai és etikai szabályainak betartását.
Két miniszter kivételével mindenki többet vihet haza július elsejétől. Orbánnak ezzel szintén automatikusan nőtt a miniszterelnöki bére.
A Tisza Párt elnöke azután fordul közérdekű adatigényléssel az egészségügyi intézményhez és fenntartójához, hogy a kormánypárti Magyar Nemzet közölte az ő és családtagjainak betegségeiket is részletező adatait.
Orbán Viktor a nagy történelmi távlatok helyett a kis csaták megnyerését tartja tanulságnak, Pokorni Zoltán a „keresletvezérelt oktatást”, Kövér László pedig a baloldal legyőzését.
Eközben idehaza minden gond nélkül átment, hogy Orbán Viktor bére bruttó kétmillió forinttal növekedjen.
Eltérő kormányzati kommunikációs stratégiák: lepattintás, hosszas mellébeszélés, másokra hárítás, kétségbe vonás, hallgatás.
Az igazságügyi miniszter még így is milliókat takarított meg. Pintér Sándor továbbra is türelmes, összesen több mint egymilliárddal tartoznak neki.
Az egyértelmű kérdésre hatósági blabával válaszolt a belügyi államtitkár.
Két miniszternek és három államtitkárnak is otthon kell maradnia, miután többen találkoztak a Fidesz koronavírusos kommunikációs vezetőjével.
A Jobbik törvénymódosítást kezdeményez azért, hogy kétévente kötelező legyen nemzetbiztonsági átvilágításnak alávetni a kormánytagokat - közölte Mirkóczki Ádám, az ellenzéki párt szóvivője.
Újabb műtárgyakkal, és egy Mercedes Benz kisbusszal lett gazdagabb Lázár János tavaly. Azt pontosan nem tudni, milyen műkincseket vásárolt a kancelláriaminiszter gróf Széchenyi Zsigmond védett karosszéke mellé. Rogán Antal megtakarításai csökkentek, de szabadalma még megvan, és a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének ingatlanjai az idén nem nőttek semennyivel. A kormánytagoknál szerényebben éltek tavaly az ellenzéki képviselők. Hadházy Ákos Trabantot, Vona Gábor egyetlen földet vett. Kedd éjfélig minden képviselő leadta vagyonbevallását, senki nem csúszott ki a határidőből.
Hiába ment neki nyilvánosan Lázár János, valójában semmit sem kell tennie L. Simon Lászlónak az üzleti érdekeltségeivel. Ez derült ki legalábbis a Miniszterelnökség lapunknak adott válaszából, miszerint: "a miniszter felhívása egyértelmű: az általa vezetett tárcához tartozó államtitkárok, helyettes államtitkárok üzleti tevékenységet nem folytathatnak, azaz senki tevékenyen, a napi, vagy az általános ügymenetet befolyásoló módon nem vehet részt gazdasági társaság munkájában, vezetésében". A kancellária azt is sietett hozzátenni, Lázár maga ilyen tisztséget nem visel a hozzá tartozó cégekben. Csakhogy ugyanez igaz azokra az államtitkáraira is, akiknek vagyonnyilatkozatai szerint tulajdonrészük van valamilyen gazdasági társaságban. Sem a parlamenti államtitkár L. Simon, sem pedig Giró-Szász András kommunikációs államtitkár nem vezetők ugyanis cégeikben, miközben a tárcához tartozó 24 helyettes államtitkár üzleti tevékenységét homály fedi.
A kormány semmilyen felelősséget nem hajlandó vállalni a Quaestor-ügyben, mint ahogyan a kormánytagok érintettségét sem vizsgálja - jelentette ki tegnap Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter. Nem vizsgálhatja a független Nemzeti Bankot sem, és a brókercégekkel – jogsértően - üzletelő helyhatóságokat felügyelő belügyminiszter felelősségét sem, hiszen az önkormányzatok autonóm szervezetek. A külügyi tárcát pedig azért nem kell felelősségre vonni, mert sikerült visszaszerezni az ő 3,8 milliárd forintját. A kormány felelőssége azért nem is vizsgálandó, mert "nem történt pénzveszteség". A több tízezer károsultról nem beszélt, mint ahogyan a fölművelési tárca elveszett 410 millió forintjáról sem.
Milliókkal tartoznak meg nem nevezett magánszemélyeknek egyes kormánypárti képviselők, államtitkárok és miniszterek, sőt, még a legfőbb ügyész is. Ezek az adósságok nemcsak még átláthatatlanabbá teszik a vagyonnyilatkozati eljárást - hiszen lekövethetetlen, hogy tényleg létező pénzmozgásról van-e szó -, de adott esetben súlyos korrupciós, vagy akár nemzetbiztonsági kockázatot is hordozhatnak, hiszen az állami vezetők akár zsarolhatóvá is válhatnak e tartozásaik miatt.
A DK szerint "a szabad rablás nyílt beismerése" az, hogy januártól a döntéshozók akár önmaguknak vagy családjuknak is osztogathatnak közpénzeket.
Czerván György államtitkár vejének családja a napokban úgy nyert trafikkoncessziót, hogy a fideszes politikus veje, Galbács Ferenc már rendelkezik a jogszabályban engedélyezett legfeljebb öt trafikkal – közölte a Blikk. Ez az eset is jól mutatja, hogy a trafikmutyi harmadik körének is az eddigi kedvezményezettek rokonai és ismerősei a haszonélvezői. Az Orbán-kabinet tehát a trafikmutyiban biztosan egyre jobban teljesít - olvasható az MSZP közleményében.