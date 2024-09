- Orbán Viktor szerint aki nem véres, az nem harcolt, a 2026-os választás a múlt helyett már a jövőről fog szólni, 2032-ben elérhetjük az energiafüggetlenséget – Erről beszélt a miniszterelnök Kötcsén

választás;Orbán Viktor;gazdaságpolitika;Kötcse;

2024-09-08 12:41:00 CEST

Az előttük álló politikai szezonra történő felkészülésről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben Kötcsén, ami lényegében a folytatása volt a kormányfő júliusi tusnádfürdői előadásának – tudta meg az atv.hu.

A portál a jelenlévő forrásaitól úgy tudja, Orbán Viktor a tusnádfürdői beszédében már használt „világrendszerváltás” kifejezéssel kijelentette, egy minden kontextusában változó világban kell helyt állni úgy, hogy az elmúlt 500 év „nem a mi időszakunk volt. A miniszterelnök szerint unipoláris világrend helyett multipolárissal kell számolni, ennek a vesztese az Egyesült Államok lehet, ahol elnökválasztás lesz november 5-én. Ezt olyan ellenpontozással illusztrálta, hogy a demokraták meg akarják védeni az unipoláris világrendet, esetükben „marad a demokráciaexport”, míg a republikánusok elfogadják a multipoláris világrendet, ezáltal megszűnne a demokráciaexport.

Több résztvevő szerint azt, amit a miniszterelnök levezetett úgy lehet összefoglalni, egy nyíltan nacionalista korszak jöhetne a világban, és mindenkivel üzleti megállapodásokat

lehetne kötni.

A győzelem receptje

Orbán Viktor a kormányzása második nagy szakaszának kezdetét úgy értékelte, 2010-ben több mint kormányváltás volt, egy rendszer megalapítása történt. Szerinte ennek a fundamentuma egy megállapodás volt, hogy minden magyarnak, aki tud és akar dolgozni, biztos megélhetése lesz Magyarországon. Ezen a ponton az egymillió új munkahely megteremtését hangsúlyosan említette, de az IMF „hazaküldését” és a családközpontú gazdaság kialakítását is kiemelte.

A portál forrásai szerint a kormányfő a receptet a 2026-os választás megnyeréséhez több pontban határozta meg, ezek közé sorolta az alkalmazkodni tudást az aktuális világgazdasághoz, az életszínvonal javulását és a jövőkép kapcsán a reményt.

Arra figyelmeztetett, hogy a politikai ellenfeleket látva is a józan ész talaján kell állni, és külön hangsúlyozta, hogy az „életelvekben” a többség mellett kell állni.

A miniszterelnök a beszámolók alapján a „no migration, no war, no gender” mottót erősítette meg Kötcsén is.

Matolcsy György mandátumának lejárta után

Orbán Viktor zárt körben is a semleges gazdaságpolitikát nevezte a legfontosabbnak, szerinte nem szabad semelyik blokk mögé csatlakozni, minden irányba kell nyitni. A finanszírozási semlegességnél Katart, Kínát és Japánt említette, a technológiai semlegességgel kapcsolatban pedig a szavaiból az derült ki,

szerinte 2032-re energiafüggetlenek lehetünk, és mindez az EU- és a NATO-tagsággal összeilleszthető.

Az ATV forrásai szerint a kormányfő beszédében semmilyen EU-ellenes kijelentést nem tett, azt azonban hangsúlyozta, hogy a katonai blokkok közötti konfliktusból ki kell maradni.

A résztvevők elmondása alapján a miniszterelnök arról is beszélt, hogy „új megállapodás kell az emberekkel”, és ez a gazdasági semlegesség mögött teremhető meg. A „békeköltségvetés” megvan a fiókban, és 2025-ben képesnek kell lenni a 3,5 százalékos gazdasági növekedésre. Ehhez nagyarányú béremelés kell, folytatódik a pedagógus-béremelés is, illetve meg kell kétszerezni a gyerekek után járó családi adókedvezményt – erősítette meg Orbán Viktor, aki a kkv-program elindítását is hangsúlyozta. A miniszterelnök emellett közölte, Matolcsy György jegybankelnök mandátumának jövő tavaszi, márciusi lejárta után összehangolt gazdaságirányításra és programra van szükség.

„Aki nem véres, az nem harcolt”

Az ATV úgy tudja, Magyar Péter és a Tisza Párt nevét a kormányfő egyszer sem említette, de beszélt a belpolitikai tér megváltozásáról. Eddig szerinte azért volt könnyebb, mert azt lehetett mondani, hogy „van a múlt és vagyunk mi”, és a múlt ne térjen vissza. 2026-ra viszont már az lesz a kérdés, ki milyen jövőt ígér,

így szerinte a vita a két lehetséges jövőkép között zajlik majd, „a jövők versenyét” kell megnyerni.

A „politikáról való beszéddel” kapcsolatban a miniszterelnök közölte, a szakértők korszaka lejárt, a politikus harcos, és aki nem véres, az nem harcolt. Ezzel együtt meg kell nyerni a szakpolitikai, az egészségügyi és az oktatási vitákat is. Többen is megerősítették, hogy Orbán Viktor a miniszterek közül határozottan megdicsérte Szijjártó Pétert, aki sokat dolgozik, de „15 másodperces videóban” is meggyőző tud lenni online és a közösségi térben. A portál úgy tudja, a kormányfő arra is figyelmeztetett, hogy 2026-ban a parlamenti választáson a győzelem csak közös győzelem lehet.

A Szabad Európa úgy tudja, a miniszterelnök azt is közölte, hogy

rendelkezésre áll 12 ezer milliárd forint uniós pénz, de a magyar bürokrácia lassúsága miatt nem tudtuk még lehívni.

ha ezt a pénzt végre használni tudjuk, az már önmagában elég lesz, hogy 2026-ig kellő mértékben felpörgesse a gazdaságot, és ha ezen felül még „tudunk pénzt szerezni”, az még további segítséget nyújt majd.