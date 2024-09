- Orbán Viktor gazdasági semlegességet hirdetett Kötcsén, szerinte jól halad az egészségügy, Magyar Péterrel pedig fog vitázni

Orbán Viktor;gazdaságpolitika;Kötcse;Magyar Péter;

2024-09-07 15:35:00 CEST

Orbán Viktor némiképpen váratlanul szóba állt újságírókkal szombaton kora délután Kötcsén, a Dobozy-kúrián tartott zártkörű előadása előtt – számolt be helyszíni tudósításában a Telex. A miniszterelnök kedvéért még a fülsiketítő zenét is lehalkították.

A kormányfő elmondta, hogy a zárt körben tervezett beszédében is szólni fog arról, hogy „az új világgazdasági helyzethez alkalmazkodni kell”. Ez alatt azt értette, hogy szerint e gazdasági sikert Magyarországnak csak a gazdasági semlegesség hozhat, mégpedig úgy, hogy Magyarország kimarad a háborúból és a blokkosodásból, nem támogatja a szankciós politikát, mindenkivel kereskedik és mindenkivel próbál jó gazdasági kapcsolatokat kialakítani. Kiemelte, 3-5 százalék körüli növekedést szeretnének „kipréselni vagy kiszuszakolni” valahogy a magyar gazdaságból. Ez szerinte nem lehetetlen a következő évben.

Ami az egészségügy állapotát illeti, Orbán Viktor szerinte nyolcezer orvossal többen dolgoznak ma Magyarországon, mint 2010-ben. – Megemeltük a béreket. A klimatizált helyiségeknek a száma minden évben nő. Tehát minden évben megyünk előre az egészségügyben is. Természetesen nem értünk a munka végére – tette hozzá.

A melegorgiákra járt Bese Gergő dunavecsei plébános felfüggesztéséről – aki korábban a kormányfő hivatalát, a Karmelitát is megáldotta – azt mondta, hogy az egyházi személyek ügyei az egyházakhoz tartoznak. – Én is bízok a saját egyházi közösségem vezetőjében. Bár én kálvinista vagyok, bízok a katolikus egyházi vezetőben is, hogy az ilyen helyzeteket meg tudják oldani – fogalmazott Orbán Viktor, aki végül szólt a Magyar Péter vezette Tisza Párt június 9-i eredményéről is: „Volt egy választás, kaptak egy elég jelentős bizalmat. Sok sikert kívánok!”

Arra a kérdésre pedig, hogy szeptember 18-án fog-e vitázni Magyar Péterrel az Európai Parlamentben, azt válaszolta, eleget fog tenni a soros elnökségből fakadó kötelezettségeinek. – Állok az Európai Parlament minden képviselőjének a rendelkezésére – fűzte hozzá.

Orbán Balázs: Világrendszerváltás

A miniszterelnök politikai igazgatója az MTI-nek Kötcsén adott nyilatkozatában ráerősített Orbán Viktor újságírók előtt elmondott szavaira az új jelszóról, a gazdasági semlegességről, amelynek hangoztatása „a magyar gazdaságot meg tudja emelni a következő évtizedekben is”. Az államai hírügynökségnek még további részleteket is elárult a kormányfő feltehetően hosszas elemzéséből. – Egy világrendszerváltás zajlik, és a legfontosabb kérdés, hogy erre Magyarország hogyan tud reagálni – vázolta fel a politikai igazgató, s visszatért a korábban emlegetett „blokkosodáshoz”, amelynek ellen kell tartani. Mégis, ahogy szavaiból kiderült, felerősödik a nyugati világgal szembeni konfrontáció, amely szerinte a szuverenitás záloga: – Nemet mondunk a kialakuló blokkok közötti feszültségekre, nemet mondunk a háborúskodásra és nemet mondunk a szankciós politikára.