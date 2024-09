- Forró ősz jön Németországban, akár a berlini koalíció sorsát is meghatározhatja a közelgő Brandenburg tartományi választás

Brandenburg;tartományi választások;Német Szociáldemokrata Párt;Alternatíva Németországért;AfD;Olaf Scholz;

2024-09-10 19:32:00 CEST

Újabb mélypontra süllyedt Olaf Scholz német kancellár kormányának megítélése, a kabinetnek azonban szinte szusszanásnyi ideje sincs arra, hogy kiheverje a szeptember elején kapott pofont, amikor a türingiai választáson a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) az élen végzett, Szászországban pedig a második helyre futott be a kereszténydemokrata CDU mögött, miközben a szövetségi kormány pártjai egytől egyig nagyon gyengén szerepeltek. Hamarosan következik az újabb, alighanem már előre kódolható dráma Scholzék számára: szeptember 22-én újabb keletnémet tartományban, Brandenburgban rendeznek választást. Félő, ez a voksolás is megerősíti a trendet, amely szerint Kelet-Németországban sokan a szélsőjobboldali AfD-től várják a megoldást.

Az RBB regionális televízió felmérése szerint

e tartományban is az AfD győzelme várható, a párt 27 százalékon áll. A hivatalban lévő szociáldemokrata (SPD) tartományi kormányfő, Dietmar Woidke pártja csak 23 százalékra számíthat.

A júliusi felméréshez képest mindkét politikai erő négy-négy százalékpontot javított. A CDU 18 százalékkal továbbra is a harmadik helyen áll, a kereszténydemokratákat a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) követi 15 százalékkal. A közvélemény-kutatás szerint a berlini koalíció két kispártja közül a Zöldek nem biztos, hogy bejutnak a tartományi parlamentbe, a liberális FDP pedig biztos, hogy nem.

Ha az eredmény megerősíti az RBB televízió felmérését, még gyászosabb lesz a hangulat a berlini kormánykoalíciónál, s egyre többen követelhetik az SPD-n belül, hogy történjen végre valami változás a párton belül, mert ha minden az eddigi kerékvágásban megy tovább, megsemmisítő eredményt érhetnek el az egy év múlva esedékes szövetségi parlamenti választáson.

Az SPD-ben már egy idő óta érzékelhető az elégedetlenség. Lars Klingbeil társelnök számára most az is komoly kihívást jelent, hogy egybetartsa a politikai erőt. Különösen a női társelnök, Saskia Esken került bírálatok kereszttüzébe. Katrin Lange brandenburgi pénzügyminiszter egyenesen azt követelte, ne engedélyezzék számára a talkshow-kban való fellépéseket. Mahmut Özdemir Bundestag-képviselő, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára szintén bírálatokkal illette a pártvezetőket, amiért szerinte ölbe tett kézzel nézik, ahogy az SPD tagokat és támogatókat veszít. „Az emberek nem bíznak bennünk” – mutatott rá. Megszakadt a kommunikáció azokkal, „akik egykor ránk szavaztak vagy ránk szavaznának”. Mások a realitás hiányáról beszélnek. Az nem lehet, írja Özdemir az Instagramon, hogy a párt annak örül: átlépte az öt százalékos bejutási küszöböt. Ezzel, ha név szerint nem is említette, de Scholz kancellárra utalt, aki azt mondta, a 6,1 százalékos eredmény Türingiában és a 7,3 százalékos Szászországban azt mutatja, megéri küzdeni.

Özdemir több problémát is felsorolt. Megemlítette például, hogy sokszor a munkanélküliek hasonlóan jól élnek, mint a kétkezi munkások. Szintén okként említi, hogy lassan halad a külföldi bűnelkövetők kitoloncolásának folyamata. Mint mondja, az emberek nem érzik magukat biztonságban, amikor nyilvános fesztiválokat látogatnak, „és tiszteletlen, túlnyomórészt külföldi férfiak tömegei” állják el az útjukat.

Valójában a kormányzati politika és sok polgár felfogása közötti szakadék már nem hagyható figyelmen kívül. Az AfD és a baloldali populista BSW választási eredményére valahogy reagálni kell, mutatnak rá az SPD-ben. Lars Klingbeil még ma is az SPD népszerűbb politikusai közé tartozik, a 2021-es választást sokan részben az ő ügyes politizálására vezették vissza. A mindig visszafogott Klingbeil azonban most mintha kezdené elveszíteni a türelmét. Azokat bírálja, akik a gondokat kiviszik a nyilvánosság elé. A német RTL televízióban hangsúlyozta: „Ha elégedetlenek, akkor vegyék fel a telefont, hívjanak minket, de ne interjúkban, közösségi posztokban beszéljenek ki bennünket” - fogalmazott.

A szociáldemokraták elégedetlenkedésének jó oka van. Ha nem lesz változás az SPD támogatottságában, akkor a jelenleg 207 fős Bundestag-beli frakció a felére csökkenhet. A brandenburgi választás ezért vízválasztó lehet. Valóságos csodára lenne szükség azonban ahhoz, hogy a következő hét vasárnapján rendezendő választáson az SPD már életképesnek tudjon mutatkozni.