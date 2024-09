- Védelmi megállapodást kötne Csáddal a magyar kormány, hamarosan a képviselők fognak róla dönteni

Magyar Honvédség;megállapodás;Csád;

2024-09-09 18:22:00 CEST

Szokásosan esténként szokott megjelenni a Magyar Közlöny, azonban a csádi magyar szerepvállalás olyan fontos volt, hogy már napközben kiadták az erről szóló rendeleteket.

Ennek értelmében a magyar kabinet egyetért a csádi kormánnyal kötött védelmi együttműködés szövegével, amely az afrikai országban állomásozó magyar kontingens jogállásáról, a katonai együttműködésről és segítségnyújtásról szóló megállapodásról szól. Éppen ezért Orbán Viktor felhatalmazza Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert, hogy kijelölje a tárgyalásban való személyeket, emellett ő maga, vagy egy általa meghatalmazott illető az erről szóló dokumentumot aláírja. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek a szöveg végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot kell kiadnia. Emellett a megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet az Országgyűlésnek is benyújtják.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap este a Karmelita kolostorban vacsora keretében tárgyalt Mahamat Idriss Déby Itnoval, a Csádi Köztársaság elnökével, aki két napos hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2023 októberében jelentette be, hogy az Orbán-kormány katonai missziót küldene Csádba a migráció megfékezéséért és a humanitárius segítségnyújtás érdekében. Azóta kiderült, hogy az erről szóló tárgyalásokon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert elkísérte Orbán Viktor fia, Orbán Gáspár is, maga a miniszterelnök pedig jelezte, szeretné már látni a megállapodást is a katonai misszióról. Az eredeti tervek szerint a magyar misszió 2024 tavaszán indult volna, ám erről egészen mostanáig semmilyen információ nincs.