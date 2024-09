- Civil szervezet vezetőjeként tér vissza a kegyelmi ügybe belebukó Novák Katalin

Az XY Worldwide nevű civil szervezet vezérigazgatójaként fog dolgozni Novák Katalin - mindez egy, az X-en közzétett bejegyzéséből derült ki.

Mindenesetre elmondható, hogy a korábbi fideszes politikustól nem áll távol ez a téma, hiszen az XY a csökkenő születésszámokra kíván forradalmian új megoldásokat találni.

????I am excited to announce my new position as co-founder and CEO of X·Y Worldwide.



X·Y Worldwide is a new non-profit, pioneering solutions to a collapsing global birthrate.???????? pic.twitter.com/9ll0zhyxwp