- Kiváltságos betegek: Magyarországon külön betegmenedzser szervezi a VIP-páciensek diagnosztikai vizsgálatait

2024-09-10 05:45:00 CEST

Így azt sem tudni, hogy ezért mennyit fizet a költségvetés annak a két szolgáltatónak – az Észak-pesti Centrumkórház-Honvédkórháznak meg az Észak-budai Szent János Centrumkórháznak –, amelyeket a kiemelt ellátásra jogosultak igénybe vehetnek.

2018-ban a kiemelt állami vezetők ellátására mintegy 24 millió forintot szánt a költségvetés, ma ez az információ nem elérhető, noha az ellátásról szól rendelet szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda költségvetésében kellene tervezni, ám ott ilyen a kiadási sort nem találtunk.

A VIP- ellátás a napokban vált ismét forró témává: miután Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a kiemelt szolgáltatásról beszélt, a kormánypropaganda annak felidézésével revolverezte, hogy korábban a rokonainak maga is kért különleges ellátást. A Tisza Párt elnöke azzal váltotta ki a kormányzat dühét, hogy a Honvédkórházban tett látogatásakor gyávának nevezte Orbán Viktor miniszterelnököt, Gulyás Gergely kancelláriaminisztert és Takács Péter egészségügyi államtitkárt, amiért nem tettek eleget invitálásának. Úgy fogalmazott: „Megmutathattuk volna együtt a magyar embereknek a kormányzati luxust és onnan 30 méterre a mindennapok valóságát, a fertőtlenítőszer nélküli mosdókat, eldugult vécéket, omladozó, életveszélyes épületeket, az ápolóhiány miatt lezárt kórházi részlegeket."

– Az állami vezetők „VIP-ellátása” leginkább egyfajta gyorsítósávot jelentett az ellátásokhoz való hozzáférésben – idézi fel Kökény Mihály egykori egészségügyi miniszter, hogy hivatala idején mi volt a rutin. Természetszerűleg hangsúlyos volt a beteg biztonságos elhelyezése, azaz az intézmény más pácienseitől elzárt részlegben kapott gyógykezelést. Családtagjaik pedig szintén jogosultak voltak az ellátásra.

Lapunk több egykori szakminisztert is megkeresett, és közülük volt, aki úgy emlékezett: az állami vezetők közül csak nagyon kevesen tartottak igényt az akkor még a Kútvölgyiben kínált ellátásra.

Gyakran inkább azért kezdtek telefonálgatni, hogy az illető kaphasson máshol ellátást, mert volt már személyes kapcsolata máshol dolgozó szakorvossal. Kökény Mihály maga is úgy nyilatkozott, hogy ő sem igen vette igénybe miniszterként a Kútvölgyit, ma is, ha szükséges magánellátásban kér szolgáltatást.

A Kútvölgyiben az állami vezetőknek az 1940-es évektől biztosítottak soron kívüli ellátását. Kiemelt orvosi felügyelet a közigazgatásban dolgozó minisztereknek, államtitkárok, és azok kabinet főnökei jogosultak. Ezen kívül néhány állami intézmény vezetője – például a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség – vezetője és helyettesi jogosultak. Annak idején a Kútvölgyiben a magas rangú állami vezetőknek külön lakosztályt – egyágyas betegszobával, külön tárgyalóval és több telefonvonallal– bocsátottak a rendelkezésére. Szükség esetén a beteg közelében a kormányőröket is el tudták helyezni. Az ellátásért mindig is külön fizettek, 2011 előtt évi 50 millió forint körüli összeget kapott az Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikája. Már 1999-ben fölmerült, hogy a Kútvölgyi épülete nem elég korszerű az állami vezetők ellátására, ezért felbontották a szerződést, ám végül azon a közbeszerzési eljáráson, melyre öt intézményt hívtak meg, megint a Kútvölgyi lett a győztes. A Honvédkórház fölújítása után azonban a személyi védelemben részesített személyeket már nem a Kútvölgyiben kezelték, hanem a Honvédkórház modern épületében, már itt ápolták Horn Gyula egykori miniszterelnököt is. 2010 előtti ciklusban, Molnár Lajos minisztersége idején egyszer már megszűnt a politikai vezetők VIP -ellátása, az Orbán-kabinet viszont 2011-ben visszaállította. 2018-ban a Honvédkórház sürgősségi ellátásának összeomlása után az ellenzék ismét megpróbálta megszüntetni, mondván: amíg a Honvédkórházban „hadiállapotok vannak”, addig a miniszterek, államtitkárok, miniszteri megbízottak mondjanak le saját VIP-ellátásukról. Ám a kiemelt ellátásról a Fidesz-KDNP vezetői nem mondtak le.

A Népszava érdeklődött a Belügyminisztériumtól, az Országos Kórházi Főigazgatóságtól, a Honvédkórháztól, hogy most pontosan miben más a megkülönböztetett ellátást. A mostani forrásszegény időkben érvényesülnek-e a kórház más részlegeire vonatkozó takarékossági intézkedések a VIP részlegen? Most hány ember jogosult? A jogosultak közül évente hányan veszik igénybe ezt a kiemelt szolgáltatást? Mekkora ennek az ellátásnak a költsége? Elegendő-e a szolgáltatásokra fordítható keret, vagy szükség volt-e bármikor annak kiegészítésére? Ha igen, mely években és mekkora összegű volt a többletforrás? Az ellátás költsége elkülöníthető-e az intézmény egyéb betegekre fordítható kiadásaitól? Mi indokolja, hogy az érintettek családtagjai is a jogosultak körébe tartoznak? Választ három hete nem kaptunk.

Úgy tudjuk: a Honvédkórházban néhány egy-két ágyas, tévés, külön fürdőszobás, klimatizált helyiségben helyezik el az ilyen betegeket, a szobáikhoz vezető folyosó zárt, oda csak külön mágneskártyával lehet belépni.

A személyes biztonságukért felelős testőröket itt is a beteg közvetlen közelében, de külön helyiségben helyezik el.

A Honvédkórház „Speciális Rendeltetésű Centrumában” kezelt betegeket külön, kizárólag ezen a részlegen foglalkoztatott ápolók látják el. A gyógyításban közreműködőkre szigorú titoktartási szabályok vonatkoznak, így például nem csak a kezelésekről nem beszélhetnek, ez amúgy is orvosi titok, hanem arról sem, amit esetleg az ellátás alatt megtudnak páciensük munkájáról, magánéletéről. A VIP ellátottakat külön „betegmenedzser”, személyes asszisztens kíséri a szükséges diagnosztikai vizsgálatokra, ők szervezik és biztosítják, hogy az érintet a lehető leggyorsabban megkapja meg az ellátást.

Nem mindenütt előzik a politikusok az átlagembereket

„Létezik-e VIP-egészségügyi ellátás az önök országában a politikusok és a parlamenti képviselők számára; ha igen, mi a pontos tartalma, és milyen jogszabályok szabályozzák?” Ezt a kérdést küldtük el augusztus utolsó hetében 15 európai kormány egészségügyért felelős minisztériumának a Népszava nevében, a lap készülő összeállítására hivatkozva. Ahonnan konkrét, érdemi reakciót kaptunk, az mind nemleges, azaz cáfolja, hogy a politikusoknak különleges kiszolgálás járna.

„Litvániában nincs VIP-egészségügy a politikusok és parlamenti képviselők számára. Csak a Litván Köztársaság elnöke részesül különleges elbánásban: számára az egészségügyi miniszter két személyes orvost jelöl ki. Az elnök orvosi kezelését azonban az elnöki hivatal fizeti, az intézmény költségvetési keretéből” – írta kérdésünkre a litván szaktárca sajtóosztálya.

„Svédországban az egészségügyi ellátást az egészségügyről és egészségügyi szolgáltatásokról szóló törvény szabályozza. A jogszabály egyenlő feltételeket biztosít az egész lakosság számára, beleértve a politikusokat is. Vagyis az utóbbiak nem jogosultak semmilyen különleges bánásmódra” – válaszolta a svéd minisztérium. „Dániában nincs külön egészségügyi ellátás a politikusoknak és a parlamenti képviselőknek” – zárta rövidre a kérdést a dán egészségügyi miniszter szóvivője.

„Nem, nincs ilyen jogszabály, nálunk kizárólag állami egészségügyi ellátás van” – kaptuk a választ Szlovéniából. „Hazánkban nincs VIP egészségügyi ellátás a politikusok és parlamenti képviselők számára” – közölte lapunkkal a spanyol egészségügyi minisztérium.

Két uniós tagállam van, amelyről ismert, hogy nyújt valamiféle kiemelt ellátást a legfelső politikai vezetésnek; mindkettő az amerikai modellt követi (az ottani minisztériumoknak is elküldtük a kérdéseinket, de tőlük nem érkezett válasz). Németországban az érintetteket a berlini Charité kórházban kezelik, Franciaországban pedig a párizsi Hôpital d’instruction des armées Percy katonai kórház az ellátásuk centruma.