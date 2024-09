film;színház;gyász;Egyesült Államok;James Earl Jones;

2024-09-10 00:08:00 CEST

Kilencvenhárom éves korában meghalt James Earl Jones amerikai színpadi, film- és szinkronszínész.

James Earl Jones a Mississippi állambeli Arkabutlában született 1931. január 17-én. 1957-ben debütált a Brooadway színpadain, több Shakespeare-darabban, az Othellóban, a Hamletben és a Coriolanusban is játszott, első Tony-díját 1968-ban nyerte el a Howard Sackler által írt The Great White Hope című darabban nyújtott alakításáért. Filmben 1964-ben, a Kubrick-féle Dr. Strangelove-ben játszott először, 1970-ben Golden Globe-díjat kapott a legígéretesebb férfi színész kategóriában, 1974-ben Golden Globe-díjra jelölték a Claudine című romantikus vígjátékért, később szerepelt , a Conan, a barbárban, az Amerikába jöttemben és a Vadászat a Vörös Októberre című filmben is. A Star Warsból Darth Vader, az Oroszlánkirályból Mufasa eredeti angol nyelvű hangja volt.

Karrierje alatt James Earl Jones összesen három Tony-díjat, két Emmy-díjat, egy Grammy-díjat, egy Golden Globe-díjat és 2011-ben Oscar-életműdíjat nyert. – Ha egy színész rémálma, hogy meztelenül áll a színpadon, a szövegét pedig teljesen elfelejtette, akkor ezt minek nevezzem? – poénkodott, amikor átvette az utóbbit.