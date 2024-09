- Dés László és Dresch Mihály 40 év után újra együtt

fesztivál;dzsessz;Érd;Dés László;Dresch Mihály;

2024-09-09 10:52:00 CEST

Miként alakult a fesztivál története az elmúlt évtizedben?



Mindenképpen pozitívan, hiszen elértünk ehhez a kerek számhoz, ráadásul a Covid lezárások alól is éppen kimaradt a szeptemberi fesztivál, így a csekély mennyiségű megrendezett fesztivál között lehetett az érdi. A közönségünk kitart mellettünk, nagyon várják minden évben Érd egyetlen kulturális fesztiválját. Bár a népesség több tízezres, de alvóváros, így nehezen mozdulnak ki a lakók, miután hazaértek otthonaikba, így mindent be kell vetnünk. A különböző művészeti ágakat próbáljuk összehozni, így az irodalom és a képzőművészet összefonódása a jazzel megjelenik már évek óta a fesztiválon. A fiatalok bemutatása az évek alatt annyira jól sikerült, hogy míg a legelső Kiemelkedően tehetséges egyetemisták koncertjére – emlékszem – csak páran jöttek el, ma már telt ház van az ő koncertjükön is, mert a közönség is tudja, hogy ők a jövő jazz-zenészei és rendkívül hangulatos előadást tartanak minden évben. Sőt, a hét évvel ezelőtt egyetemistaként fellépő Oláh Kálmán jr. szaxofonos, idén már befutott zenészként, a saját zenekarával kapott meghívást, amin lemezbemutatót hallgathatunk meg. Mi tartottuk magunkat mindvégig ahhoz, hogy ne a gasztronómia vigye el a show-t, hanem a jazzen legyen a hangsúly, a zenészeket tisztelik meg a jelenlévők azzal, hogy csörgés, zörgés, beszélgetés nélkül hallgatják meg a koncerteket. A Múzeumkert helyet ad annak is, hogy akár babával érkezve, a fűben pokrócon, kicsit messzebbről hallgassák a koncerteket, az iskolás korúak pedig akár táncolhatnak is a színpad előtt, minden generációt szívesen látunk.

Hogyan formálódott a fesztivál koncepciója?

A magaskultúrát tűztük ki magunk elé már a kezdetekkor, ezért a jazzben lévő értékeket próbáljuk bemutatni a közönségnek, nem fordulunk a könnyűzene felé, hanem a jazz sokszínűségére hívjuk fel a figyelmet nagy sikerrel, ami azonban sokkal nagyobb munkával jár. Szerencsére Érd megyei jogú város polgármestere maga is nagy zenebarát, így idén egy igazi nagy fesztivállal tudunk ünnepelni. A második évtől kezdve felismertük, hogy a főváros közelsége miatt valami érdekeset, egyedit kell nyújtanunk, hogy azok is eljöjjenek a fesztiválra, akik amúgy rendszeresen bejárnak Budapestre kulturális szórakozást keresni. Ez azt jelenti, hogy az AVL-Érdi Jazz Fesztiválon különleges összeállításokat, formációkat hallgathat meg a közönség, ami a környező, sőt távolabbi városokból is Érdre vonzza az érdeklődőket. Mint aki ír is a jazzről, fontosnak tartom, hogy ha hazánkba érkezik külföldi jazz-zenész, akkor a hazai jazzélet kimagasló egyéniségeivel játsszon, ami később további közös fellépést hozhat. Második éve, hogy az álom valósággá válik és a Harmónia Jazzműhellyel együttműködve, sikerül idén is az Egyesült Királyság egyik legjobb énekesnőjét elhozni, aki magyar zenészekkel fog fellépni. Idén a Szepes Művelődési Központ a legfiatalabbakat is megszerette volna ismertetni a jazz-zenével, így nekik külön foglalkozásokat szervezünk.

Kik lesznek az idei fellépők?

Idén még színesebb lesz a felhozatal, mint eddig, mert a New Orleanst idéző swing zenétől a hagyományos jazzig, a népzenétől a populárisabb irányzatokig sok stílus fogja magát képviseltetni, ami remélhetőleg még több embert fog vonzani a Magyar Földrajzi Múzeum gyönyörű kertjébe. Az első nap, szeptember 12-én már hagyományosan az irodalom és a jazz összefonódásáról szól este, ami idén azt jelenti, hogy két hölgy lesz a nyitó est vendége, az irodalom részről Tóth Krisztina költő, a jazz részéről pedig a kivételesen szép, alt hangú Szőke Nikoletta. A varázslat után idén kivételesen egy jazzkoncertre kerül sor az AVL Székházában, amin Szőke Niki legújabb jazzcsillagokból álló zenekara lép fel, amin László Attila, Fekete-Kovács Kornél, Barcza Horváth József és Balázs Elemér fog játszani. Másnap reggel az Érdi Galériában Dés András Jazz Játszótérrel várja a kisiskolásokat, majd a Múzeumkert fedett épületében folytatódik délután a fesztivál, ahol a Londonból érkező elbűvölő hangú Liane Carroll a magyar triójával fog fellépni. A rendező, Szepes Művelődési Központ javaslatára a fiatal generáció felé próbálunk nyitni egy különleges formációval, a népszerű popzenekar, a Random Trip jazzesített felállással, Borbély Mihállyal és Gereben Zitával fog koncertet adni pénteken. Szombaton már délután 3 órakor mozifilmvetítéssel kezdünk, majd jazztörténeti előadást hallgathat meg a közönség Birta Mikitől, és után a Múzeumkertben következik a két koncert. Először a már említett Oláh Kálán Jr. zenekara Subicz Gábor trombitással kiegészülve vezeti be a hallgatókat a klasszikus zene és jazz örvényébe, majd egy olyan extra produkcióra kerül sor, ami szerintem még a távolabb élőket is Érdre fogja csalogatni. Két Kossuth-díjas zenész lép újra színpadra 40 év után, Dés László, aki a jazzből indulva szélesebbre vetette a hálót, és egyebek közt a filmzenében aratott sikereket, valamint Dresch Mihály, aki pedig a magyar etno jazz egyik kulcsfigurája és ugyancsak az egyik legsikeresebb előadó. Számukra is nagy találkozás lesz ez az este. A vasárnapi program is mozival kezdődik, de az egészen fiatalokat várjuk rajzfilmvetítésre, majd a Múzeumkertben zeneakadémisták mutatják be, hogy van a jazznek jövője. A jazzfesztiválra a koronát pedig ismét egy izgalmas formáció fogja felrakni, a Hot Jazz Band 20-as, 30-as évekbeli muzsikájához Gájer Bálint swing énekes fog csatlakozni és behozni a New York-i érzést.

Mit várhatunk a koncertektől?

Részben a jazznek az emészthető ágát, ami egyáltalán nem azt jelenti, hogy művészileg a zenészek lemennének kutyába, hanem egyszerűen a kevésbé absztrakt, közönségbarát fősodrát a műfajnak, de merészebb fordulatokkal megtoldva, hogy a vájtfülűek is megtalálják a maguk örömét. Egyensúlyt próbálunk teremteni a jazzkedvelők számára magasra tett mércével, ugyanakkor ügyelve arra, hogy új barátokat szerezzünk a jazznek. Ezzel együtt Érdet szeretnénk még élhetőbb várossá tenni kulturális szempontból.

Hány helyszínen zajlik a fesztivál?

Négy helyszínen: a Szepes Gyula Művelődési Központban, az Érdi Galériában, az AVL Székházban és a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében. A múzeumban közben a nemrég a Dunából előkerült érdi kincseket nézhetik meg a látogatók, a Galériában tárlatvezetés lesz, a kertben pedig az elmúlt évtized fotóiból készül kiállítás.

Infó: X. AVL-Érdi Jazz Fesztivál, 2024. szeptember 12-15.