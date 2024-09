- Újra tanít a pedagógus, akit azután rúgtak ki, hogy hónapokon át terrorizált egy kilencéves kislányt

oktatás;Fejér megye;verbális bántalmazás;

2024-09-10 08:03:00 CEST

Újra tanít az a pedagógus, aki hónapokig verbálisan bántalmazott egy 9 éves kislányt egy Fejér vármegyei iskolában – hangzott el az RTL Híradóban.

A szülők a történtek után hiába jelezték többször is az iskola igazgatójának és a tankerületi központnak, hogy nagy a baj, a kislány depressziós lett és öngyilkos gondolatai vannak a bántalmazás miatt, az első, az esetről szóló riport megjelenéséig érdemben senki nem foglalkozott velük. A pedagógust ezután kirúgták és a rendőrség is nyomozni kezdett kiskorú veszélyeztetése miatt.

A kislány édesanyja most az RTL-nek elmondta, a tanév első napján tucatnyian keresték meg azzal, hogy a bántalmazó tanár néhány településsel arrébb újra dolgozni kezdett egy iskolában.

Az anya azt is elmondta, az elmúlt hónapokban legalább húsz e-mailt írt, hogy megismerhesse a tanítóval szemben indult vizsgálat jegyzőkönyvét, és megtudja, az intézmény igazgatóját és a tankerület vezetőjét miért nem vonták felelősségre. De a dunántúli tankerületi központ, a Klebelsberg Központ, az oktatásért is felelős Belügyminisztérium, Pintér Sándor belügyminiszter és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter sem adott választ a kérdéseire. Ezt követően Orbán Viktor miniszterelnököt is megkereste, a Miniszterelnöki Kabinetirodától pedig azt válaszolták, az esetet megdöbbenéssel olvasták. Egyben együttérzésüket fejezték ki, és a Belügyminisztériumhoz irányították az édesanyát.