2024-09-11 06:00:00 CEST

Kizárólag kiszivárogtatott információink vannak arról, hogy miről beszélt szűk szellemi holdudvarának jelenlétében Orbán Viktor a szokásos kötcsei polgári pikniken. Abban megegyeznek a beszámolók, hogy a miniszterelnök érzékeli a fenyegetést, amit Magyar Péter felbukkanása jelent számára, ezért arra szólította fel a Fidesz politikusait, hogy álljanak bele a belpolitikai vitákba, és nyerjék is meg azokat.

Tény, hogy a nyár második felében a Tisza Párt elnöke egyetlen hőmérővel fektette két vállra a teljes kormánykommunikációt és propagandagépezetet. Az viszont egyáltalán nem egyértelmű, hogy az utóbbi időben a világpolitikai csatatéren Don Quijote hatékonyságával vitézkedő miniszterelnök feltételezett visszatérése a belpolitikai színérre mit jelent. Vajon csak a szócsatákat szeretné megnyerni, vagy valódi fejlesztések, politikai cselekvés, ne adj isten úgynevezett kormányzás várható a 2026-os választásokig hátralévő bő másfél évben? Esetleg elkezdenek költeni a teljesen lerohadt egészségügyre, MÁV-ra, oktatásra, vagy csak teleplakátolják az országot sikerpropagandával?

Előbbi lehetőség kevésbé valószínű, hiszen az idő kevés, ezek a nagy rendszerek nehezen mozdulnak, és pénz jelenleg nincs, bár Orbán szerint a „békeköltségvetés” megvan a fiókban, bármit is jelentsen ez. Utóbbi, vagyis hogy ne a szemünknek higgyünk, bemondásra fogadjuk el, hogy minden a legnagyobb rendben van, most már nem biztos, hogy elég lesz. Talán éppen a minisztereitől és államtitkáraitól elvárt harcos beleállásból mutatott példát a miniszterelnök, amikor tőle teljesen szokatlan módon megállt a sajtónak nyilatkozni. „A magyar kormány egészségügyért felelős államtitkára egy volt kórházigazgató, őt akarják kioktatni egészségügyből hőmérőkkel? Viccelnek?” – mondta például. Ennél még a zsírra szállt pornak is több volt az információtartalma. Mindenki döntse el maga, hogy ezzel megnyerte-e az egészségügyről folytatott szakpolitikai vitát.