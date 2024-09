- Kiürül a Dunaferr, a gyár még a „rendes” munkaidőn lévő dolgozóit is elküldi állásidőre

Dunaújváros;Dunaferr;Vasas Szakszervezeti Szövetség;acélipar;acélmű;Dunai Vasmű;

2024-09-10 16:37:00 CEST

Talán soha nem került még ennyire kilátástalan helyzetbe Magyarország legnagyobb acélipari vállalata, az egykori Dunaferr. Első pillantásra ugyan úgy tűnik, hogy az immár Liberty Dunaújváros néven futó társaságnál van minek örülni és fellélegezhetnek a dolgozók, valójában azonban a hét első napjaiban rendkívül nehéz helyzet állt elő. Ami pozitív fejlemény, hogy a törvényi határidőig, azaz szeptember 10-ig megérkezett a dolgozók fizetése a számláikra. Sőt, a most esedékes bérrel együtt még az a 150 ezer forintos jutalom is befutott, amelynek utalására az indiai hátterű tulajdonos – Liberty Steel - még július 10-ig vállalt kötelezettséget. Az augusztusi komoly késések után ez akár jót is jelenthetne.

De nem így van.

Ezzel párhuzamosan ugyanis a munkáltató az üzemi tanácsot, a szakszervezetet, majd a vállalat belső, intranetes hálózatán keresztül a dolgozókat is arról tájékoztatta, hogy a hengerelt termékek előállítását végző Dunarolling Dunai Vasmű Kft. munkavállalóit, nagyjából 2000 embert is állásidőre küldik – tájékoztatta a Népszavát Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke. Mint korábban beszámoltunk róla a Liberty Dunaújváros másik, „folyékony üzletágában”, az acél és a kokszelőállítást végző Duna Furnace Dunai Vasmű Kft.-nél lévő mintegy 1100 alkalmazott már jóideje állásidőn van, azaz otthon tölti mindennapjait. Itt a kohókat már le is állították. A Liberty Steel Central Europe Holdings részéről ugyanakkor az Economx.hu-nak még tavasszal úgy fogalmaztak: szeretnék majd újraindítani a kohót, ha a piaci feltételek ezt lehetővé teszik. Ehhez viszont azt a helyzetértékelést lehet hozzátenni - s ez ki is jelöli mekkora remény van erre -, amit Thomas Gangl, a Dunai Vasművet irányító Liberty Steel Group európai üzletágának vezérigazgatója augusztusban a dolgozókkal történt magyarországi tárgyalása során mondott. Ő úgy fogalmazott: az acélipar, s azon belül is az európai gyártók rendkívül nehéz időszakot élnek meg, éppen ezért minden szereplő számára a túlélés a cél. Ezek alapján a kohóindításba bízni csupán illúzió.

Ezzel a mostani döntéssel lényegében szinte teljesen kiürül, az a dunaújvárosi gyár, amely egykoron a hazai acélgyártás egyik központjaként emlegettek, s a legjobb éveiben 8000-9000 ezer embert, de még 5-6 éve is mintegy 5000 ember foglalkoztatott.

A munkavállalók számára azonban a rossz híreknek ezzel nincs vége, miután azt is jelezték a Liberty Dunaújváros részéről, hogy az eddig meglévő váltóműszakos munkarendet is átalakítják és lényegében délelőtti műszakra állítják át az alkalmazottakat. Ennek pedig az a következménye, hogy a dolgozók jelentős részének komolyan, mintegy 30 százalékkal csökken a bére. Az már valóban csak apró gyógyírt jelent, hogy az átalakításra a törvényi határidő 15 napot ír elő, amit be is tart a cég. Ennek köszönhetően a változások szeptember 25-től lépnek érvénybe, így az érintett dolgozók esetében erre a hónapra a fizetések legalább csak kicsiny részben mérséklődnek.

Ezen fölül az sem ad okot túl sok bizakodásra, hogy a munkarend módosításoknak nincs határideje, vagyis nem látni meddig tartanak, meddig kívánja a munkáltató fenntartani. Ez pedig arra utal, hogy a Dunarolling Kft. termeléséhez szükséges alapanyagok, a vasbugák beszerzése vélhetően nehezen halad. Korábban ugyanis arról volt szó, hogy a hengermű dolgozói számára a közeljövőt illetően azért van remény. A vállalat berkein belül a munkáltató részéről ugyanis olyan jelzések voltak: dolgoznak félkész alapanyagok világpiaci vásárlásán, ha ezek megvannak, akkor indulhat az üzem. A hírek szerint a bugák október-novemberre érhetnek ide. A mostani lépések viszont azt vetítik előre, hogy ez a vélemény erősen derűlátó lehetett.

A sokasodó problémák között az már csak egy – igaz a jövőt szintén meghatározó tényező –, hogy ha az alapanyagok be is futnának félő, akkor is nehézséget okozna a hengermű elindítása. Magyar Zoltán ismét hangsúlyozta azt az álláspontját, amit egyszer már lapunknak kifejtett. Olyan mennyiségben és olyan értékes szaktudással rendelkező munkavállaló megy el hónapról hónapra, amely a termelés későbbi beindítását veszélyeztetheti. Márpedig a hamarosan széles körben bekövetkező mintegy 30 százalékos bércsökkenés hatására az elvándorlás alighanem csak felgyorsul. Pontosan ezért mondta, hogy bár papíron nem jelentene gondot a hengermű újraindítása, ám a gyakorlatban majd elválik, hogy ez hogyan valósítható meg. Erről azonban jelenleg egyáltalán nincs szó – tette hozzá. Sajnos csak az a biztos, hogy a mindössze néhány biztonsági, tűzvédelmi ellenőrzést végzőt leszámítva a vállalat minden termelő részlege valójában teljesen kiürül és minden érdemi gyártás megszűnik. Hozzátette, mindent összevetve a cégnél jelenleg mintegy 3200 fő dolgozhat.

A szakszervezeti vezető a Népszavának annyit még megjegyzett, hogy a helyi érdekvédelem szerdán ül össze. Itt áttekintik milyen, a dolgozók részéről érkező jelzések, meglátások vannak. Ezeket szem előtt tartva döntenek majd, hogy milyen lépéseket és jelzéseket tesznek a munkáltató irányába.