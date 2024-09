- Szűkszavúan reagált a kérdésekre a pedofíliával gyanúsított kecskeméti pap, a fideszes polgármester most már inkább visszavonná a kitüntetését

Kecskemét;pedofília;katolikus egyház;Hatházi Róbert;Szemereyné Pataki Klaudia;

2024-09-11 05:45:00 CEST

„Megdöbbentő, és ha a vádak igaznak bizonyulnak, ez sokunknak nagy csalódás lesz” – jelentette be egy Telexnek írt válaszban Kecskemét fideszes polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia, hogy kezdeményezi a pedofíliával gyanúsított városi katolikus plébánosnak, Hatházi Róbertnek 2017-ben adott Ifjúság a Közösségért Díj visszavonását.

Mint a Népszava kedden megírta, Hatházi Róbertet nemrég azonnali hatállyal felfüggesztette a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, miután kiderült, hogy szexuális visszaéléseket követhetett el kiskorúak ellen. Áldozatai közül a legfiatalabb, egy Zala megyei fiú még évekkel ezelőtt kilencéves lehetett, amikor a katolikus pap behálózta. Hatházi Róbert szívesen mutatkozott fideszes politikusokkal, presztízsére pedig jellemző, hogy részt vehetett a katolikus egyházfő, Ferenc pápa 2023. április 30-i budapesti szentmiséjének a megszervezésében. Úgy tudni, hogy most az egyházi eljáráson túl már a Nemzeti Nyomozó Iroda foglalkozik az ügyével.

Beszámoltunk arról is, hogy Hatházi Róbert plébániájának címére jegyezték be a Kecskemét–Széchenyiváros közösségépítő Egyesületet, amely tavaly több mint 100 millió forint kormányzati támogatást kapott család- és ifjúságvédelmi programokra. 75 millió forintot nyert szexuáledukációs felvilágosító képzésre a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, és a kecskeméti önkormányzat is 4,5 millióval támogatta. „Az egyesület a plébániára van bejegyezve, de semmi köze a plébánoshoz. Az egyesület 1997-ben jött létre, a székhelye jóval később, a plébánia megépülése után került át. Az egyesületnek jelenleg is elnökségi tagja – korábban alelnöke volt – Brúszel László egykori MSZMP-tag, később szocialista országgyűlési képviselő, aki jelenleg a városi közgyűlésben ellenzékben lévő Szövetség a Hírös Városért Egyesület elnöke” – írta erről Szemereyné Pataki Klaudia polgármester.

Az ügyben második napja nem reagál a Népszava kérdéseire sem Hatházi Róbert, sem a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, sem a nyomozó hatóság, továbbá a kecskeméti önkormányzat sem. Szemereyné Pataki Klaudia Telexnek írt levelén túl Hatházi Róbert a Hírös kérdéseire válaszolt, nem erősítette meg, de nem is tagadta a pedofília vádját. „Amíg tart a vizsgálat, csak a főegyházmegye nyilatkozik. Ne keressen, mert nem tudok semmit mondani!” – írta. A kecskeméti portál szerint az ügyben indított belső vizsgálat öt áldozatra derített fényt, ebből négyen a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén, Kecskeméten lehetnek érintetettek.