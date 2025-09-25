„Ennél kínosabb helyzetbe nem kerülhet az egyház” - Megrázták a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye papjait a szex- és pedofilbotrányok

Az általunk megkérdezett papok közül egyikük elmondta, hogy „teljesen kibukott” a hírektől. Találkoztunk azonban ellenpéldával is.