- Magyar Péter: Minek kell történnie a vasúton Lázár János eltávolításához?

tűz;vonat;Lázár János;Orbán Viktor;leváltás;mozdony;Magyar Péter;

2024-09-10 20:01:00 CEST

Ma egy mozdony és egy motorvonat gyulladt ki hazánkban. Szerencsére személyi sérülés nem történt – foglalta össze a kánikula elmúltával most a lángoló és füstölő vonatok napjának is elnevezhető szeptember 10-én kedden történteket Magyar Péter. Lapunk is beszámolt a tiszafüredi és a komáromi esetekről, amelyek egyaránt az adott vonalon a vasúti közlekedés leállásával, rövidülésével, pótlóbuszok bevetésével, így jelentős késésekkel járt.

– Lázár János közlekedésért felelős miniszter 2 éve törli az összes vasúti fejlesztést és beruházást. Eközben 3,5 milliárd forint közpénzért a batidai kastélyához vezető alsóbbrendű utat a minisztériuma alá tartozó Magyar Közút Zrt. épp újjáépíti – vette föl a visszásságot a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter a posztjában, immár nem először Orbán Viktorhoz is kérdésekkel fordult, de feltehetően a konkrét válaszadás reménye nélkül: „Miniszterelnök úr, milyen balesetnek kell történnie, milyen késést statisztikára van szükség egy alkalmatlan miniszter eltávolításához? Ön komolyan gondolta, hogy Lázár János a legalkalmasabb minisztere?