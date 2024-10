NOHAB-ünnep - Még látható néhány legendás mozdony (fotók)

A NOHAB a magyar vasút talán legkedveltebb mozdonya volt. Összesen 20 futott belőle itthon, ebből 2 a kormányvonatok számára volt fenntartva. A mozdonyvezetők, szerelők is szerették, mert rendkívül megbízható volt, és az utasok is, hiszen a többi mozdonyhoz képest csendes és egész egyszerűen szép volt. Néhány még ma is működőképes, ezek vetek részt a tapolcai ünnepen. A fő képre kattintva galéria nyílik! FOTÓK: MTI, Máthé Zoltán