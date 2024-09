- „Ne áruld el a Fidesz szavazóit” – üzente Szentkirályi Alexandra Vitézy Dávidnak, aki jelezte, nem igazán érti, miről van szó

Fidesz;Budapest;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Magyar Péter;Szentkirályi Alexandra;

2024-09-11 16:10:00 CEST

„Beszéljünk őszintén! A fideszesek szavazatának köszönhetően jutottál el oda, ahova. És ők, mi a változásra szavaztunk. Karácsony és Gyurcsány ellen” – ezt üzente szerdai Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra Vitézy Dávidnak.

A Fidesz budapesti szervezetének elnöke ezután arra szólította fel a volt főpolgármester-jelöltet, hogy

ne árulja el a kormánypárti szavazókat, ne árulja el a budapestieket, és ne menjen bele a „Karácsony-Magyar Péter paktumba”, bár azt nem fejtette ki, utóbbi alatt pontosan mit kell érteni.

Vitézy Dávid minderre úgy reagált, meglepte a neki címzett videóüzenet. „Mind a Fidesz budapesti támogatói, mind azon 150 ezer ellenzéki szavazó támogatását köszönöm a főpolgármester-választáson, akik a változásra szavaztak Budapesten júniusban. Nekik köszönhetően több szavazatot kaptam, mint Tarlós István bármelyik korábbi választáson, vagy akár Karácsony Gergely 2019-ben. Sajnos kis híján, de ez sem volt elég a változáshoz” – fogalmazott.

Majd leszögezte, minden budapesti, aki támogatta őt a főpolgármester-választáson, biztos lehet abban, hogy azt a programot fogja a Fővárosi Közgyűlésben képviselni, amire szavaztak.

„Karácsony főpolgármester júliusban a győzelme jogerőssé válása után egyből azt mondta, hogy minden új budapesti frakcióval leül egyeztetni. Eltelt azóta több, mint két hónap, minket nem keresett. Ezek szerint titeket igen – mit tudsz, mire utalsz, mi készül? Veletek vagy a kormánnyal egyeztetett a Városháza vezetése? Jelöltök főpolgármester-helyettest?”

– tette fel a kérdést Szentkirályinak. Vitézy megjegyezte, sajtóhírek szerint mostanában „sűrűn keresi a kormányzattal az új párbeszéd, akár a háttéralku lehetőségét a főpolgármester”.

Magyar Péter Szentkirályi bejegyzését úgy foglalta össze, „VVSzandi először elherdált 500 millió forint adófizetői pénzt a kampányban, majd ijedtében azelőtt kiugrott a villából, mielőtt a nézők szavazhattak volna róla. Persze Szandit ez nem tartja vissza attól, hogy két hónapos nyaralásáról visszatérve újra szórakoztatni kezdje a budapesti nagyérdeműt. Most épp Karácsony-Magyar paktumról értekezik, miközben a saját propagandamédiája attól hangos, hogy én zsarolom a főpolgármestert”. A Tisza Párt elnöke hozzátette, Szentkirályi ma már politikai tanácsadónak is felcsapott, ha már politikusként nem kértek belőle a budapestiek. Most épp Vitézy Dávidnak ad kéretlen tanácsokat.

„Szerintem mindenki jobban járna, ha Szandi a kaszinókban tenné meg a tétjeit. Ott legalább mindig nyer. Vagy ha veszít, akkor is a családban marad a lóvé” – jegyezte meg Magyar Péter.