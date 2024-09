- Klasszikustól a kortársig, szabadon

Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál;Francesco Tristano;

2024-09-12 14:05:00 CEST

Az eseménysorozat névadójának szellemiségében összeállított programban a klasszikus és kortárs zene nemzetközi sztárjai, műfajteremtő formációk és a maguk területén kiemelkedő alkotók érkeznek Budapestre - Francesco Tristanótól a Royal Philharmonic Orchestráig, Jeff Millstól az Einstürzende Neubautenig – és a kínálatban az előadó-művészet mellett ezúttal is helyet kap az irodalom és a képzőművészet is.

Az eseménysorozat nyitányán az Árpád-házi Szent Erzsébet történetéből született oratórium, a Szent Erzsébet legendája elevenedik meg hazai és nemzetközi szólisták, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, valamint a Nemzeti Énekkar és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Gyermekkara előadásában. A címszerepet a svájci drámai szoprán, Gabriela Scherer énekli, az este karmestere a zenekar főzeneigazgatója, Vashegyi György.

Francesco Tristano zongoraművész Luxemburgban született, tanulmányait New Yorkban végezte, most először játszik majd Magyarországon, a Müpában, Liszt és saját kompozíciókat ad elő. Liszt Luxemburgban adta az utolsó koncertjét, erről minden évben megemlékeznek. A zongoraművész a szerdai sajtótájékoztatón lapunknak elmesélte, hogy tíz vagy tizenegy éves lehetett, amikor először játszott Liszt-etűdöket ezen az ünnepi sorozaton. Arról is kérdeztük, hogy miként lehet a Liszt műveket társítani saját zeneművekkel.

– Mindig úgy állítom össze a koncertjeimet, hogy a klasszikus és kortárs repertoár egységes egészet tegyen ki. Mindig a közös melódiákból indulok ki és onnan megyek tovább. Improvizálni is szeretek – jegyzi meg.

A Müpában rendezett október 12-i fellépését követően Japánban koncertezik és ezt követően is sok a meghívása.

A Liszt-ünnep része lesz idén is a Margó Irodalmi Fesztivál és az Art Market Budapest, a Néprajzi Múzeumban pedig Székelyek címmel rendeznek kiállítást.