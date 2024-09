- Volt államfőként turnézik Novák Katalin Délkelet-Ázsiában, de a civil szervezetét népszerűsíti

Amint arról már lapunk is beszámolt, Novák Katalin, a kegyelmi botrányba belebukott ex-köztársasági elnök immár az X·Y Worldwide nevű civil szervezet vezérigazgatójaként dolgozik, és a csökkenő születésszámokra kíván forradalmian új megoldásokat találni. Ebbéli minőségében Dél-Koreában a magyar családpolitikáról tartott előadást. A hvg.hu azonban most azt írta, Novák Katalin valójában volt államfőként turnézik Dél-Korea mellett Japánban is, így elviekben akár a magyar adófizetők is finanszírozhatják a fellépéseit.

Novák Katalin hétfőn posztolt az X-en arról, hogy Stephen J. Shaw, angol demográfus-filmrendezővel közösen civil szervezetet alapított. Ezt követően megszaporodtak a bejegyzései, innen derült ki az is, hogy Dél-Koreába utazott, ahol a World Knowledge Forum elnevezésű konferencián tartott előadást a magyar családpolitika állítólagos sikereiről. Vendégül látták továbbá a szöuli parlamentben és a Hanyang Egyetemen is mondott egy beszédet. A volt elnököt elkísérte alapítótársa, Stephen J. Shaw is, az ő oldaláról derült ki, hogy Japánba utaznak tovább.

Csakhogy mivel Novák Katalin hivatalosan mégsem civilként, hanem volt államfőként utazik, felmerült a kérdés, hogy ő, vagy a magyar adófizetők állják az utak költségeit. Ezért a lap megkereste Novák Katalin titkárságát. Itt megerősítették: Novák Katalin volt köztársasági elnökként kapott hivatalos meghívást Dél-Koreába és Japánba, tekintettel a demográfiai fordulat érdekében tett erőfeszítéseire és e téren szerzett tapasztalataira. Hogy ki fizette az utakat, arra viszont csak egy elterelő válasz érkezett. „Az utazás megszervezése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt” - hangzik a titkársági közlemény.

A hatályos jogszabályok lehetővé teszik, hogy az állam finanszírozza a projektet. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011-es törvény ugyanis kimondja, hogy a korábbi államfőknek nemcsak a jelenleg bruttó 5,2 millió forintos fizetés, hanem háromfős titkárság, lakás és gépkocsihasználat is jár. Továbbá, ha a közéletben való szerepvállalásával összefüggő, külföldi hivatalos programon vesz részt, akkor az utat is az állam fizeti, természetesen elsőosztályon.

Mivel állami finanszírozás esetén az illetékes a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium, a lap oda is kérdéseket küldött, választ azonban nem kaptak.

Egyébként az valóban vitán felül áll, hogy az Orbán-kormány komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az aggasztóan alacsony magyar népszaporulatban valami módon pozitív változást idézzen elő, az eredmények azonban ennek ellenére nem váltották be a reményeket. Sőt, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint még soha nem született annyira kevés magyar gyerek, mint 2023-ban.

A childless nation is a dying nation. A childless world is a dying world.



I am grateful to have co-founded X·Y Worldwide with Stephen J Shaw, in the future we develop awareness programs and policies that can better enable people to have the children they want to have. ????‍????‍????‍???? pic.twitter.com/Nz9dwBjliB