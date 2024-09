- „Újabb kétharmad!” – Lázár János így jelentette be, hogy a kormány kivásárolja a GYSEV-ből a Strabagot

MÁV;Lázár János;GYSEV;vásárlás;Strabag;többség;

2024-09-12 17:49:00 CEST

Végre a helyére kerülhetnek a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt-ben (GYSEV) a tulajdoni arányok és így a cég vezetése is. Miénk lehet a döntő szó – jelentette be Facebook-oldalán Lázár János, hogy hogy az osztrák versenyhatóság is engedélyt adott ahhoz az ügylethez, amelyben a magyar állam megszerzi a hazai közbeszerzések gyakori szereplőjének, a Strabagnak a tulajdonrészét. A Magyarországon egyedülállóan jól működő vasúttársaságban így valóban döntővé válik az eddigi többségi tulajdonunk, aminek így örült az építési és közlekedési miniszter: „Újabb kétharmad!”

– A cégnek jelenleg három tulajdonosa van: az osztrák és a magyar állam, illetve az ugyancsak osztrák Strabag. Ez utóbbinak a tulajdonrészét szerezhetjük most meg. A magyar tulajdonos jogainak helyreállítása elől az utolsó akadály is elhárult. A cég továbbra is közös marad, kisebbségi tulajdonosként ezentúl is partnerünk lesz az osztrák állam, amit én személyesen is üdvözlök, mert hiszek a közép-európai együttműködés minden formájában – közölte a tárcavezető.

A fideszes politikus kifejtette, hogy a cégben már eddig is többségi tulajdoni arányunk volt, ám azzal nem tudtunk élni, mint vázolta, a 14 éve hatalmát vesztett baloldalnak köszönhetően. Szerinte ugyanis „a szocialista kormányok olyan előnytelen, már-már hazaárulással felérő szerződést kötöttek az osztrákokkal, ami indokolatlan hátrányt okozott a magyar félnek”. – Míg ugyanis a magyar állam egyre több pénzt fektetett be a GYSEV-be, az osztrákok pedig nem teljesítették a rájuk eső tőkeemelést, addig az osztrák vétójog megmaradt, a magyar befolyás pedig nem növekedett. A nemzeti kormány nem nyugodott bele abba, hogy a magyarok kisebbségben legyenek a saját cégükben. A miniszterelnök és a kabinet megbízott, hogy rakjak rendet – dicsérte saját magát a miniszter.

Lázár János ugyanakkor üzent az osztrákoknak is, akiket a kormány korábbi felvásárlási próbálkozásainak ellenállása miatt már korábban is megfenyegetett: „A nótát annak kell rendelnie aki a számlát fizeti – ez pedig Magyarország”. Szerinte a tranzakció jó hír a magyar vasút minden utasának és dolgozójának is. A GYSEV – magyar adófizetői pénzből is elért – fejlettsége mostantól érezhető mértékben fog hozzájárulni a MÁV felzárkóztatásához is. Végül egy lázári bölcsességet is megosztott a követőivel: „Volt aki látványosan szurkolt a projekt ellen, és volt aki csak nem mert hinni benne. Egyformán tévedtek. Nincs lehetetlen! Legfeljebb csak tehetetlen, de ennek a luxusát soha nem engedhetjük meg magunknak.”