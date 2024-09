- Vidnyánszky Attila: A nézőkből fogyasztót neveltek

Nemzeti Színház;Vidnyánszky Attila;évadnyitó;

2024-09-12 20:32:00 CEST

A Nemzeti Színház csütörtöki évadnyitó sajtótájékoztatón Vidnyánszky Attila vezérigazgató arról beszélt, hogy a Nemzeti nem egy városi, vagy budapesti színház, hanem az egész nemzeté. Szolgálniuk kell a külhoni területeket.

Arról is szólt, hogy az elmúlt évadban hetven tájelőadásuk volt és hatvannyolcat fogadtak be. Most augusztusban is már 12 előadást játszottak határon túl és innen. Felsorolta az őszre tervezett vendégelőadásaikat is. Mint ismert, több cikk megjelent korábban arról, hogy a Nemzetiben kevesebb a néző, mint a korábbi igazgatók idején.

Ezt konkrét számok nélkül általánosan cáfolta Vidnyánszky, egy számot említett csupán, hogy 2019-ben 146 ezer nézőjük volt és szerinte ez az utóbbi idők legmagasabb éves nézőszáma. A vendégjátékokat ő szintén beszámítja a Nemzeti nőszámába, tehát nem csak a Nemzeti épületében megvalósultakat. A Nemzeti költségvetéséről is beszélt és szerinte a mostani értékén kevesebb az állami támogatása a színháznak, mint például Jordán Tamás igazgatása idején. Részletes adatokkal azonban nem szolgált a vezérigazgató.

Szerinte a Nemzeti tovább tart életben darabokat, mint a többi művészszínház. Vidnyánszky Attila sorozatosan arról beszélt, hogy a Nemzetit támadják, vádakkal illetik és csúsztatások jelennek meg a teátrummal kapcsolatban. Azt is sérelmezte, hogy a művészszínházi profil fokozatosan háttérbe szorul a magyarországi teátrumokban és úgy fogalmazott, hogy a közönség nagy részéből fogyasztót nevelnek.

Szó volt az új évad bemutatóiról is. Szarka Tamás Esthajnal című művét Vidnyánszky Attila állítja színpadra a produkcióban részt vesznek a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Karaván Színház művészei. Rendez a Nemzetiben Diana Dobreva és Jan Fabre és Silviu Purcarete. Vecsei H. Miklós, aki a Nemzetibe szerződött, Radnóti emlékét idézi az Ázott hajában hét halott bogár ragyog című a QJÚB formációval közös produkciójával. Bizonyára sok vitára ad majd alkalmat A tőke című előadás, amelyet Karl Marx műve alapján Vidnyánszky Attila rendez.