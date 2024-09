- Hadházy Ákos újra elővette a Magyar Péter-féle Diákhitel Központ szerződéseit, és ha kell, feljelentést fog tenni

Diákhitel Központ;Hadházy Ákos;Magyar Péter;

2024-09-13 14:15:00 CEST

Még az önkormányzati és EP-választások előtt kezdte pedzegetni Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, hogy belenézett a korábban Magyar Péter által vezetett Diákhitel Központ szerződéseibe és több dolgot is talált, ami nem tetszik neki. Az ügyben találkozott az idő közben vezető ellenzéki szereplővé váló politikussal, majd megállapodtak abban, hogy a választásokig tűzszünetet kötnek. A tűzszünet időtartama mostanra lejárt, Hadházy pedig elő is állt újra a témával.

A történetnek két része van. Hadházy Ákos felidézte, hogy korábban írt a Diákhitel Központ propagandaszerződéseinek ügyéről is. Szerinte ez nem volt annyira nehéz téma, hiszen Magyar Péter maga beszélt arról, hogy azokra a túlárazott és felesleges szerződésekre a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodáról utasították - emlékeztetett, majd úgy folytatta, a most prezentálandó téma már nehezebb ügy. „Összefoglalva: a szúrópróbaszerűen megnézett dokumentumok alapján nem tűnik valószínűnek, hogy Magyar Péter csak Rogán Antal utasítására írt alá felesleges és/vagy túlárazott szerződéseket olyan cégekkel, amelyekről nem sikerült megmagyarázni, miért őket hívták meg a munkára. Tisztában vagyok azzal, hogy ez politikailag kényes kérdés, ezért a vizsgált szerződések többségéről és az eredménytermékek egy jelentős részéről készült fotókat elérhetővé teszem” - ígérte.

A független országgyűlési képviselő jelezte, hogy a téma maga túl hosszú egy Facebook-poszthoz, ezért részleteiben a honlapján teszi közzé majd a részleteket. A lényeget tekintve a következőket emelte ki:

„A tanácsadói és különféle tanulmányok írásáról szóló szerződések meggyőződésem szerint rendkívül túlárazottnak, de ami nagyobb baj, hogy feleslegesnek is tűnnek. Tudni érdemes, hogy a tanulmányozás„ rendkívül gyakori elkövetési mód, hiszen viszonylag rizikómentesen, nehezen ellenőrizhetően lehet pénzeket utalni.”

„Az általam látott megbízások egyik jellemzője, hogy a megbízott cégek profiljából, előéletéből nem érthető, miért pont ők kapták a megbízásokat, korábban semmilyen témába vágó teljesítményük, sőt, komolyabb bevételük nem volt.”

„A szerződések többsége kevéssel 15 millió alatti összegről szól. Tudni kell, hogy ez egy olyan értékhatár, ami alatt nem kell közbeszerzést kiírni. Ennek ellenére jelentős összegekről van szó.”

„A szúrópróbaszerűen megnézett szerződések többségére igaz az is, hogy decemberben írták alá, általában nagyon rövid határidőkkel. Előfordult például, hogy Magyar Péter december 3-án aláírta a szerződést, de az online közvélemény-kutatásnak december 6-ra készen kellett lennie. Ez akkor szokott történni, amikor a cél nem a felelős gazdálkodás, hanem az év végén megmaradt pénz elköltése.”

Mindezek alapján Hadházy Ákos levont néhány következtetést. Először is leszögezte, hogy Magyar Pétert az ellenzék fontos szereplőjének tartja és nincs kétsége afelől, hogy le akarja váltani a Fideszt. „Amit az elmúlt hónapokban tett, ahhoz kellett bátorság, és ez annak ellenére is komoly politikai teljesítmény, ha tudjuk, hogy sikere elsősorban a kormány bűneinek, a pocsék kormányzásnak, a kollaboráns ellenzék impotenciájának és az ezekből eredő reménytelenségnek a következménye. A fenti szerződések ellenére kész vagyok együttműködni vele, főleg, ha valamit tenni fog a Fidesz által diktált játékszabályok megváltoztatásáért. Ha ennek érdekében mozdítja meg az embereket, ott leszek én is, akár a tömegben, akár mellette” - írta.

Mindemellett a fent jelzett ügyeket a politikus „kérdő- és felkiáltójeleknek” tartja, amelyek mellett nem mehet el szótlanul és arra késztetik, hogy távol tartsa magát Magyar Péter pártjától annak ellenére is, hogy láthatóan tömegek teszik túl magukat ezeken a részleteken. Erre személyes okként megjelölte saját bevallása szerint legsúlyosabb tévedését, amikor még fideszesként egy darabig elhitte, hogy jó ötlet félrenézni a „mi oldalunkat” érintő visszásságokon a vélt nagyobb rossz elkerülése érdekében. Végezetül pedig felhívta arra a figyelmet, hogy a kormányváltáshoz sok százezer emberrel kell elhitetni, hogy egy ellenzéki kormányzás nem olyan lesz, mint a Fideszé.

Magyar Péter alig fél óra alatt megjelent a kommentmezőben. A következő felütéssel kezdte válaszát: „Tisztelt Képviselő úr, rendkívül méltánytalannak és igaztalannak tartom az ön által leírtakat. Minden kérdésére válaszoltam. Elmondtam, hogy a tanulmányokra miért volt szükség, milyen átalakítások, bővítések (új termékek bevezetése) zajlottak ebben az időben a Diákhitel Központban. Ahogy a találkozásunkkor kiderült, ön a megbízások alapján készült (néha több száz oldalas) anyagokat nem olvasta.”

Hadházy Ákos a bejegyzésében azt is pedzegette, hogy a Diákhitel Központ által nettó 14 millió forintért megbízott online marketinggel foglalkozó cég tulajdonosa jelenleg a Tisza Párt online marketingjét egyengeti. Magyar Péter erre úgy reagált, nem tudja, milyen online marketinges cégről beszél, ő ugyanis nem dolgozik olyan céggel jelenleg, amely a Diákhitel Központnál anno tendert nyert.

„A sejtetés és más felesleges besározása káros dolog, főleg, ha egy konkurens ellenzéki pártról van szó, amely szemben önökkel 14 év után először valóban képes legyőzni a maffia kormányt és nem csak arról beszél (mint például ön), hogy ilyen szabályok mellett mit miért nem lehet” - folytatta Magyar Péter, majd felszólította Hadházy Ákost, hogy ha úgy gondolja, valami jogszabályba ütközött, tegyen feljelentést. Az ő lelkiismerete azonban tiszta - állította. „Ön is pontosan tudja továbbá, hogy 2021-ben Rogánék rám küldték a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, hogy sarokba szorítsanak a válásunkkor. Hónapokig vizsgálódtak, hátha találnak valami szabálytalanságot. Nem jártak sikerrel” - zárta kommentjét, majd egy másik facebookozónak válaszul megemlítette, hogy nagyon sok tender volt, és mindenhol legalább három ajánlatból kellett választani.

Hadházy Ákos viszontválaszában kilátásba helyezte, hogy szívesen megteszi az ügyben a feljelentést. „Ha Ön úgy gondolja, hogy egy büntetőeljárás a megfelelő módszer ezek kivizsgálására, és a nyitva maradt kérdésekre nem kíván nekem válaszolni, akkor természetesen megteszem a feljelentést, ahogy megtettem Tóth Csaba, Horváth Csaba, Gajda Péter és Czeglédi Gergő ügyében is (valószínűleg a sor folytatódik majd még, és lesz DK-s szereplő is a listán)” - írta. A „konkurens párt” kifejezést viszont nem tudta értelmezni, mert mint jelezte, neki nincs pártja jelenleg. Úgy vélte ugyanakkor, hogy Magyar Péter sikere részint arra a munkára épül, amelynek keretében ők és mások bemutatták az Orbán-rendszer gátlástalanságát. Azt pedig mindemellett fenntartja, hogy ha a Tisza Párt elnöke mer és tud tömegeket mozgósítani a propaganda ellen és a fair játékszabályokért, akkor számíthat a támogatására.