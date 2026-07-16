A Közbeszerzési Hatóság szerint nem árazták túl a Diákhitel Központ kommunikációs szerződéseit

Az egykor saját maga által is aláírt szerződésekről Magyar Péter maga mondta, hogy sokszorosan túlárazottak voltak. Az ügyet hosszú ideje napirenden tartó Hadházy Ákos szerint a propagandára költött minden forint a legnyilvánvalóbb, legszemtelenebb korrupció.