Bugár Csaba megbízatása július 10-i hatállyal megszűnt, a szervezet „megújulásának” időszakára Badics Lászlót nevezték ki elnök-vezérigazgatónak.
Havasi Bertalan szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter „zavaros ügyeit” a Diákhitel Központ élén.
Ezek azok, amik Magyar Péter vezetése alatt jöttek létre, de valamiért évekig nem vizsgálódott a rendőrség - holott lett volna erre alap.
Négymillió forint elment egy semmitmondó tanulmányra, de a dologban egyikük sem lát semmi kirívót.
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal közölte, tanácsadó tevékenységet folytatott, melynek eredményeként véleményt készített. Magyar Péter szerint viszont valójában megrendelésre, rendkívüli, be nem jelentett vizsgálat folyt rendőrök igénybevételével a házassága megromlásakor.
A független országgyűlési képviselő ezzel együtt ott lesz az állai média elleni tüntetésen, amelyet Magyar Péter szervez.
Középső fiának osztályfőnöke ételfutárnak ment - mondott egy példát a Kossuth Rádiónak adott csütörtök reggeli interjú vége felé, milyen problémákkal kell ma megküzdeni Magyarországon.
Az ellenzéki alakulat elnöke szerint aki egy súlyos árvízi helyzetben ilyen posztokkal foglalkozik és az úgynevezett „rogáni propagandának” adja a muníciót, az bizonyosan nem kormányváltást akar.
Az egykor saját maga által is aláírt szerződésekről Magyar Péter maga mondta, hogy sokszorosan túlárazottak voltak. Az ügyet hosszú ideje napirenden tartó Hadházy Ákos szerint a propagandára költött minden forint a legnyilvánvalóbb, legszemtelenebb korrupció.
A független parlamenti képviselő szerint nem valószínű, hogy Magyar Péter csak a Miniszterelnöki Kabinetiroda utasítására írt alá felesleges vagy túlárazott szerződéseket.
Az áprilisban elásott csatabárd nem került elő, sőt, a két politikus egyetértett abban, hogy a korrupció és a propaganda a remélt rendszerváltás legfőbb akadálya.
A két egykori fideszes, ma már ellenzéki politikus eltérően ítéli meg a NER által elvárt, főként a propagandát szolgáló pénzköltéseket, amelynek részleteire Magyar Péter már ne emlékszik. Mindenesetre a június 9-i választásokig elásták a csatabárdot.
A független képviselő közölte, a következő napokban bizonyítani fogja az állításait.
Saját magát nem tartja NER-lovagnak, a Diákhitel Központtól pedig maga akart eljönni, mivel annyi disznóságot látott, hogy nem volt gyomra tovább csinálni.
Ha a végén majd egyetlen egy elvhű ember marad a korrupt Fidesz uralmán kívül, akkor az Baranyi Krisztina lesz – írta a független parlamenti képviselő.
Fél Magyarország arra kíváncsi, hogy Varga Judit volt férje mivel áll elő.
Magyar Péter a többi között három- vagy hatszorosan túlárazott kommunikációs szerződésekről mesélt.
647-től 810 millió forintig terjedő kár érhette az adófizetőket, amennyiben igaz, amit Magyar Péter, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter volt férje (2022 nyaráig a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója) állított a Partizánnak adott interjújában.
A diákhitelek törlesztési kötelezettségének felfüggesztése 2021. január 1-jén automatikusan meghosszabbodik, az ügyfeleknek nem kell külön nyilatkozatot tenniük.
Az eddigi 70 ezer forintnál többet adnának a Diákhitel 1 keretében, ha erre a kormány is rábólint.
A kizárólag képzési díjra fordítható Diákhitel2 felvehető összegének maximuma az adott képzésre meghirdetett önköltségi díj.
Történelmi mélypontra csökkent a diákhitel kamata: a szabad felhasználású Diákhitel1 kamatmértékét 5,75 százalékon, a Diákhitel2-ét 7 százalékon állapította meg a Diákhitel Központ.
Máris módosítani kényszerűl a fejlesztési tárca a takarékszövetkezetek államosítással felérő integrációját elrendelő törvényt. Az uniós joggal és a hazai pénzintézeti törvénnyel való összevetés során súlyos zavarok mutatkoztak, de ezek orvoslása sem javít a takarékok helyzetén. Sőt. Az érdekvédelmi szervezetek fenntartják alkotmánybírósági beadványukat és a most módosított jogszabály sérelmes részeivel is kiegészítik azt.