- Egy kicsit még fosztogat a Fidesz, hogy aztán osztogasson a választás előtt

politika;Fidesz;Magyarország;fosztogatás;osztogatás;

2024-09-14 06:00:00 CEST

Választási osztogatásra készül, de színleg szakpolitikai vitákra is hajlandó a Fidesz, amióta Magyar Péter színrelépésével megszűnt a centrális erőtér, és gyakorlatilag kétpártrendszer alakult ki Magyarországon.

A Népszava közéleti podcastsorozata, a Hol Élünk? e heti adásában Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, Zoltai Ákos belpolitikai, Papp Zsolt gazdasági újságíró és Batka Zoltán műsorvezető arról beszélgetett, hogy merre veszi az irányt Orbán Viktor pártjának a hajója a 14 év után, most merőben új politikai vizeken, de szó esik a hét botrányairól Bese Gergő lebukásáról is. Arra is kitérünk, hogy meg tud-e tisztulni a katolikus egyház a most kitört, egészen súlyos pedofilbotrányok nyomán.