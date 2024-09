- Vitézy Dávid: Nem asszisztálunk az óbaloldal, a DK és az MSZP hatalomátmentéséhez

Gyurcsány Ferenc;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;hatalom;egyezkedés;

2024-09-13

A DK-MSZP első számú irányítószerepét konzerválná a városházán Karácsony Gergely – állapította meg Vitézy Dávid pénteki Facebook-posztjában. Azon háborodott fel, hogy Karácsony Gergely főpolgármester, az októbertől felálló új Fővárosi Közgyűlés képviselői, frakciói helyett nem mással, mint Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnökkel, a DK jelenlegi elnökével egyeztetett csütörtökön Budapest jövőjéről. Vitézy az eddigi DK-MSZP városvezetői koalíció hatalomátmentésével vádolta meg Karácsonyt.

Mindezt abból a csütörtökön megjelent nyilatkozatból szűrte le, amelyet Gyurcsány Ferenc adott a Magyar Nemzetnek. A DK elnöke azt mondta ugyanis, hogy miután pártjának háromtagú fővárosi frakciójával találkozik, Karácsony Gergellyel egyeztet „általában a város jövőjéről”. Mint hozzáfűzte, konkrét ügyekről nincs szó, ahogy fogalmazott a volt kormányfő, „nem vagyok olyan helyzetben”. Viszont azt is kijelentette: „A testület összetétele nem egyértelmű, valamilyen módon egyezségre kell jutni. Az alapüzenet, hogy Karácsonynak kell vezetni a várost, nekünk meg az a felelősségünk, hogy biztosítsuk az ehhez szükséges többséget. Hát ez a feladat.”

– Más frakciókkal semmilyen kapcsolatfelvétele nem volt a főpolgármesternek – írta Vitézy Dávid, aki szerint a hatalomátmentés gyanúját csak megerősítik a múlt héten kapkodva, az új közgyűléssel és annak új frakcióival, a Tisza Párttal, a Kutyapárttal vagy épp a mi frakciónkkal való egyeztetés nélkül kiírt cégvezetői és testületi pályázatok. – Azóta sorban jönnek is a hírek, hogy az MSZP-hez köthető gazdasági háttéremberek hogyan toboroznak jelölteket a fővárosi cégek élére. Arra kérem Karácsony Gergelyt, hogy a szeptember 25-én, az új fővárosi ciklus kezdete előtt 6 nappal lejáró pályázatokat vonja vissza, és az új közgyűlés többségének felhatalmazásával írjuk ki közösen ezeket a pályázatokat, egy álláshirdetéstől minimálisan elvárható korrektséggel újra október után – fogalmazott.

A fővárosi politikus inkorrektnek tartja a mostani pályázatokat, hiszen korábban a főpolgármester maga mondta, hogy az összes jelenlegi cégvezetőt is arra biztatja, hogy adják be a pályázatukat. – Milyen pályázat az, ahol a kiíró és elbíráló előre megmondja, hogy kit akar nyertesként? Hogy adhatná be egy valahol már vezetői állással jelentkező komoly szakember a pályázatát - amit aztán nyilvánosságra is hoznak - egy ilyen nyilvánvalóan előre lezsírozott kiírásra? Arról nem is beszélve, hogy még a büntetlen előéletet és a nyelvtudást sem sikerült előírni – ennek az okait inkább nem is találgatnám, nyilván megvan az oka – szögezte Le Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy „a régi óbaloldali többség hatalmának átmentésére tett utolsó kísérlethez” nem fognak asszisztálni.