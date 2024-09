- Dokumentumok szerint Kína szállítja az oroszok Hárpia nevű öngyilkos drónjának a motorját

Oroszország;Kína;Ukrajna;öngyilkos;drón;fegyvergyártás;

2024-09-13 17:42:00 CEST

Egy európai hírszerző ügynökség két forrása szerint Oroszország már tavaly megkezdte a Garpiya-A1, magyarul Hárpia nevű új, nagy hatótávolságú pilóta nélküli támadórepülőgép, azaz öngyilkos drón gyártását, amelyhez kínai hajtóműveket és alkatrészeket használnak fel – írja a Reuters. Az idézett, de meg nem nevezett titkosszolgálat a londoni székhelyű hírügynökség által is látott dokumentumokkal, gyártási szerződéssel, és a technológiai folyamatot leíró céges levelezéssel és pénzügyi bizonylatokkal támasztotta alá az állítását.

A cikk szerint az IEMZ Kupol, az orosz állami fegyvergyártó Almaz-Antey leányvállalata tavaly júliustól kezdve egy év alatt több mint 2500 Hárpiát gyártott, de a cég a Reuters megkeresésére nem válaszolt. Ugyanakkor a titkosszolgálati források stílszerűen teljes titoktartást kértek beazonosíthatóságukat, illetve a pontos dátumokat illetően, azt közölték: Ukrajnában már be is vették a kamikaze, azaz öngyilkos drónt.

Utóbbi alátámasztására szolgáló, Ukrajnában készített felvételeket is nyilvánosságra hoztak egy részben megsemmisült Hárpia roncsairól, amellyel az oroszok az ukrán infrastruktúrát támadták, és alkalmazása a pusztítás mellett katonai és polgári áldozatokat egyaránt követelt. – Ha a titkosszolgálati jelentések megerősítést nyernek, az azt jelenti, hogy Oroszország az eddigi iráni drónok helyett egyre inkább a saját fejlesztéseire és Kínára támaszkodik majd az Ukrajna elleni háborúban – nyilatkozta Samuel Bendett, a Center for a New American Security, egy washingtoni székhelyű agytröszt adjunktus főmunkatársa a Reutersnek.