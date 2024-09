- Szabad nekem bemenni a Hír TV-be?

média;erkölcs;közélet;

2024-09-15 14:25:00 CEST

Az embert annyi erkölcsi szabály köti gúzsba, hogy nem csoda, ha időről időre lazítani akar szorításukon. Aztán mikor elszégyelli magát a sok vétkezéstől, árulástól, igyekszik megmutatni, hogy igenis van morális tartása.

Miután Rónai Egon vívott egy szerencsétlen asszót az egyenes beszéd nevében Magyar Péterrel, a felháborodás hullámain azonnal megszületett a tisztesség parancsa: Többé nem nézhetünk ATV-t! Igazi demokrata nem mehet a stúdiójuk közelébe se! Összejátszanak a Fidesszel, be akarták feketíteni Orbán egyetlen komoly ellenfelét! Fújtatás, büszkeség, majd Magyar Péter meggondolja magát, és visszatér az Egyenes beszédbe. Persze csak úgy, ha Szőllősi Györgyi ül a másik oldalon. Puff! Akkor most mi van? Áruló a Tisza Párt elnöke? Vagy legalábbis gyáva megalkuvó? Nem, nem, hát jól teszi, neki jelen kell lennie minden fórumon…

Nem ez volt persze az első bojkottfelhívás az ATV ellen. Hirdetett már ilyet szegény Vágó István és ugyancsak szegény Tamás Gáspár Miklós is.

De rajtuk kívül is sokan ítélték/ítélik elfogadhatatlannak a csatornát birtokló Németh család ilyen-olyan kapcsolatait kormánykörökkel, kimutatják, hogyan szolgálják a Fidesz érdekeit bizonyos vendégek, kérdések. Meg ott volt a meglepőnek tűnő eset, hogy a Klubrádió sávját a Spirit FM kapta meg. A médiavilág szereplői számára ezek teljesen reális erkölcsi kérdések. A probléma csak annyi, hogy a néző szinte semmit nem érzékel a sumákolásokból. Főleg, ha nem is akar. Számára az ATV az ellenzék hangja, ahol a megszólalók általában bírálják a kormányt. És az sem baj, ha vitaműsorokban olykor a másik oldal képviselői is helyet kapnak, szembesülni lehet vele, milyen rémes figurák, jólesik a képernyő előtt ülve leordítani a fejüket. Az ellenzéki szakértők meg politikusok pedig hol villogjanak? Az ATV egy biztos hely. Rendre el is ülnek a morális viharok, és csorog minden szépen tovább.

Térfélátlépés önigazolással

Az erkölcsi tartás egy másik kedvelt fokmérője a mai magyar demokratikus médiában, hogy ki megy be a Hír TV-be, a köztévébe, ki publikál a Mandinerben, egyszóval ki lép a kormánypropaganda térfelére. Lehet csóválni a fejet: ej, ej, Schiffer András, Fodor Gábor, Szent-Iványi István, Horn Gábor, Nagy Attila Tibor, Mesterházy Attila és társaik! Nem szégyellitek magatokat? Leültök egy asztalhoz ezekkel? Gajdics Ottóval, Mráz Ágoston Sámuellel, Boros Bánk Leventével meg a hozzájuk hasonlókkal? Igen, leülnek. Itt is. Van hozzá önigazolásuk.

Jó, ha ott vannak, mert ahol lehet, ott kell lenni, el kell mondani a véleményt, más oldalról megvilágítani a dolgokat. Ki tudja, egyeseknek talán kinyílik a szeme.

Mondjuk tudhatnák, hogy egy kormánypárti fórumon az a szerepük, hogy megszólalásaikkal visszaigazolják, amit a propagandisták folyamatosan ostoroznak, hogy indulatokat ingereljenek ki a jobboldali nézőkből. Az erkölcsi probléma azonban nem itt van. Sokkal egyszerűbb. Hogyan tudok udvarias hangon, mosolyogva beszélgetni valakivel, aki más műsorokban, például a Vezércikkben vagy a Sajtóklubban alpári módon, minősíthetetlen jelzőkkel mocskol demokratákat, nem ritkán libsizi (vagyis alig burkoltan lezsidózza) és külföldi ügynöknek, hazaárulónak nevezi őket. Úgy, hogy kicsit exhibicionista vagyok, fontosnak tartom magam, szeretek szerepelni, csillogtatni az eszem, élvezem, hogy engem kérnek fel, és megyek. Miért nem lehet vállalni ezt? Gyengeség, de emberi, érthető.