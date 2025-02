Bálint András: Nem tartottam magam bátornak, csak azt gondoltam, hogy a versnek ott és akkor helye lehet

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, színházigazgató április 6-án a Kossuth téren szavalta el Radnóti Miklós Nem tudhatomját. A Magyar Péter tüntetésén való részvételről, politizáló színészekről és a véletlen szerepéről is beszélt a Népszavának. Huszonhat éven át nem szólalt meg közéleti kérdésekben, de most elárulta azt is, kit és miért jelentene fel a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál. Interjú.