- „Ha nem halunk meg, kell az útlevél” – Egy magyar pár kalandjai fillérekből a világ körül

2024-09-15 13:04:00 CEST

– Mindig jártam a világot, de nagyon szerettem volna találni egy olyan embert, akivel vadabb kalandokba is bele lehet menni. Minket a véletlen hozott össze, egy közös ismerős szilveszteri bulijában beszélgettünk először. Nagyjából az ötödik randin a Kanári-szigeteken egy barlangban laktunk, ahová úgy kellett felcipelni a vizet. Ezt követte egy féléves kaland, amiről azt gondoltuk, ha ezt kibírjuk, ez a kapcsolat örökké tart – halljuk Rátonyi Botondtól. Arról a kötelékről beszél, ami a feleségéhez, Arató Rózához köti, akivel az elmúlt években lassan már összeszámolni sem tudják, hány országban jártak. Az egybekelésük itthon is sajátos élmény volt, veti közbe a két 26 éves fiatal: hóesésben, stoppal mentek az anyakönyvvezetőhöz, rajtuk kívül csak a két tanú volt jelen, akiket ott helyben kérték fel. És bár a megismerkedésük előtt is nagy túrázók voltak, a java együtt következett, amit pedig közösen átélnek, az Egy Kaland Százat Csinál nevű, alig pár hete alapított, máris többezres követőtáborral bíró Facebook-oldalukon mutatják meg nekünk.

Kés a torkon

– Dél-Amerika volt az első igazi nagyon nagy út. Nem volt előre tervünk. Egy újabb szilveszteri buliban megkérdeztem Rózát, eljönne-e vele három nap múlva valahová. Akkor még nem tudtam, hogy Bali vagy Kolumbia lesz a cél. Mivel a repülőjegyek ára folyton változik, Lisszabonban döntöttünk utóbbi ország mellett.

A transzatlanti járatok kiinduló repülőterén, Madridban véletlenül lehúztam a vécén a bankkártyámat, de ezt már csak Kolumbiában vettük észre.

Nem is sejtettük, micsoda eseménysorozatnak nézünk elébe – vág bele Botond. Nagy nehezen eljutottak Cartagenába. Már annak gyanúsnak kellett volna lenni, hogy nem volt buszjárat a lefoglalt szállásuk felé. Egy taxis vitte őket egy darabig, ám egyszer csak fegyveresek állták el az utukat. Védelmi pénz gyanánt elvették az utolsó fillérjeiket, a nagyjából 30 ezer forintjukat, ők meg az esélytelenek nyugalmával visszakérték a felét, mondván, hogy nincs semmijük, és kellene szállásra. Rendkívül meglepődhettek az útonállók, mert valóban visszaadták. Már jóval később, az egyik nagy csendes-óceáni városban is volt hasonlóan szürreális tapasztalásuk. Egy banda éppen ki akarta őket rabolni, de talán annyira nincstelennek tűntek, hogy végül úgy alakult, a gazfickók elfelezték velük a péksütijüket. Kolumbia és Panama határán az északi és a déli kontinenst összekötő Darién régió is tartogatott számukra meglepetéseket. Jártak egy igen rossz hírű városban, amelyet még a kolumbiaiak is elkerülnek. Egy helyen két bácsi ült az úton műanyag széken, és közölték velük, hogy abba az utcába nem mehetnek be. Végül is rendesek voltak, szögezi le a két fiatal, hogy figyelmeztették őket: ne akarjanak bajba kerülni drog- és szervkereskedők, meg még ki tudja, miféle bandák felségterületén.

Ebben a térségben volt az első élményük a kolumbiai lopásokkal kapcsolatban. Vadkempingeztek a Karib-tenger partján, teljesen biztonságban érezték magukat, mígnem egy nap mindenük eltűnt a sátorból. Pár szatyorban maradtak cuccaik, ezeket botokon vitték magukkal. Elég rosszul nézhettek ki, nevetnek így utólag a helyzeten, a helyiek megszánták őket, ennivalót, pénzt adtak nekik. Ugyanebben a térségben nagyon sok gondot okoznak a haiti menekültek. Egy alkalommal őket is annak gondolta egy helybeli, meg is ijedt tőlük, Botond és Róza azóta sem érti, fehér bőrűekként hogyan kelthettek az illetőben karibi őslakosok benyomását. A félreértést tisztázandó elmondták, hogy európaiak, mire a kolumbiai asszony igyekezett belőni fejben a világnak ezt a táját, majd megnyugodott, hogy az más, ha ezek ketten japánok, akkor velük nincs baja. Egy második kirablás után döntöttek úgy, hogy – bár nagyon szép hely, annyi madarat sehol nem láttak – egyelőre elég Kolumbiából, legalábbis egy darabig.

Veszélynek máshol sem voltak híján. Ecuadorban szintén vadkempingeztek az óceánparton. Egy este maszkos, macsetés emberek támadták meg őket, Róza torkához kést szorítottak, Boti egy bambuszrúddal igyekezett elrettenteni a bűnözőket, közben legnagyobb meglepetésére azt hallgatta, amint Róza az útleveleket igyekszik minden erejével megtartani. „Arra gondoltam, ha most ott meghalunk, úgyis mindegy, ha nem halunk meg, akkor meg kell az útlevél” – magyarázza Róza a határozott fellépését.