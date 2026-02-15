„Ha nem halunk meg, kell az útlevél” – Egy magyar pár kalandjai fillérekből a világ körül

A lelke mélyén talán mindenki vágyik arra, hogy bejárja a világot, ember nem látta helyeket fedezzen fel, és úgy éljen pár hónapig, hogy ne kelljen nézni az órát. Az ezzel járó kompromisszumokat már kevesebben vállalnák be. Azt pedig, hogy leopárdok között aludjon, fillérekből tengődjön heteken át, szinte senki. Kivéve az Egy Kaland Százat Csinál Facebook-oldal bloggerei. Róza és Botond a Visszhangnak mesélt először a minimális költségvetésből megoldott, néha vicces, máskor szürreális, avagy épp hátborzongató útjaikról a karibi térségtől Ázsiáig.