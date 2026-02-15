A MoSza egy mozaikszó, amely két szóból tevődik össze: mozgás szabadon! Nosza MoSza!, mondhatnánk a gyerekeknek, hiszen elsősorban nekik szól ez a mozgásfejlesztő játék, természetesen a felnőttek sem maradnak ki a mókából. Egy új eszköz, ami abban segít, hogy kicsik és nagyok örömmel kapcsolódjanak egymáshoz, és a mozgásalapú játékélmény során együtt tapasztalják meg a tánc és a kreatív önkifejezés felszabadító erejét.
A lelke mélyén talán mindenki vágyik arra, hogy bejárja a világot, ember nem látta helyeket fedezzen fel, és úgy éljen pár hónapig, hogy ne kelljen nézni az órát. Az ezzel járó kompromisszumokat már kevesebben vállalnák be. Azt pedig, hogy leopárdok között aludjon, fillérekből tengődjön heteken át, szinte senki. Kivéve az Egy Kaland Százat Csinál Facebook-oldal bloggerei. Róza és Botond a Visszhangnak mesélt először a minimális költségvetésből megoldott, néha vicces, máskor szürreális, avagy épp hátborzongató útjaikról a karibi térségtől Ázsiáig.
A könyvhétre jelent meg a Cerkabella Kiadó A holdfény őrei sorozatának első kötete, melyet Pifkó Célia jegyez (illusztráció: Horváth Ildi). A Füveskönyv afféle vakációs kalandregény, amely egy különleges szigeten játszódik, ahol a mesének hitt dolgok bármikor valósággá válhatnak. A regény hetedik fejezetéből közlünk részletet.
Két könnyed és szórakoztató űropera, négy galaktikus, 30 ezer bolygó között dúló űrháborúban játszódó kalandregény, egy ifjúsági fantasy, valamint egy sci-fi és fantasy novelláskötet után ősszel ismét egy, a fiatalabb korosztálynak szánt önálló regénnyel, majd kalandregény-sorozatának ötödik kötetével jelentkezik a titokzatos On Sai névre hallgató írónő. Rajongói szerint ő maga a magyar George R. R. Martin, ami a dedikálóasztalai előtt kígyózó sorok hosszúságának fényében akár igaz is lehet.
Húszévesen körbestoppolta Dél-Amerikát. Jelenleg Franciaországban tanul – három nyelven –, és miközben dolgozik is, valamint negyedik szakdolgozatát írja, lefordított egy könyvet spanyolról franciára. Mottójául Hannibal pun hadvezér mondását idézi: vagy találunk utat, vagy építünk egyet. A világot utazva tanuló 26 éves Priskin Dóri legutóbb Oroszországban járt.