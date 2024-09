- Mindenki hallgat vagy egyszerűen semmit nem tud, de úgy tűnik, menekülttábor épül Vitnyéd mellett

építkezés;menekülttábor;titkolózás;Vitnyéd;

2024-09-14 09:53:00 CEST

Nagy munkák folynak a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyédhez tartozó egykori csermajori mintagazdaság és iskola épületeiben, erős rendőrségi őrizet alatt - derül ki a Telex helyszíni riportjából. Az építési terület felé vezető úton drótkapu áll a „Magánterület. Idegeneknek belépni tilos!” felirattal, a portál újságíróinak az őrizetére kivezényelt rendőrök szóltak, hogy nem lehet bemenni.

Bár a helyieket senki sem tájékoztatta, a szóbeszéd szerint menekülttábor épül, ezt támasztja alá legalábbis, hogy egy forrás szerint az egykori iskolaépületek tulajdonjoga a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től az Országos Idegenrendészeti Igazgatósághoz került.

Többen már azt is tudni vélik , hogy mikor érkeznek az első menekültek a 120-150 ember befogadására alkalmassá tett táborba, aminek ellenére mindenki hallgat vagy egyelőre tagad. „Nincs arról kormányzati szándék, hogy menekülttábor épülne Csermajorban. Ami ebben a kérdésben eddig napvilágot látott, az az interneten kering. Senki hivatalosan meg nem erősítette. Én meg nem tudok addig állást foglalni, amíg nem kapok tájékoztatást” - fogalmazott Szalai Csaba vitnyédi polgármester a Telex érdeklődésére. A politikus a hvg.hu-nak korábban úgy nyilatkozott, lehet, hogy menekülttábor épül, de ő nagyon meglepődne.

Az ügyben megszólalt Gyopáros Alpár, a térség fideszes parlamenti képviselője is, aki egy Facebook-posztban azt írta: „A csermajori ingatlanokat az elmúlt időszakban Ukrajnából érkező családok – döntően jogalap nélkül – használták, és az épületeket finoman fogalmazva is lelakták. Ez az ügy megoldódni látszik, nagyon helyes, hogy a vagyongazda helyrepofozza az ingatlant. Ami pedig a migráció kérdését illeti: a kormánypártok álláspontja 10 éve világos! Ahogy az a mai kormányinfón is elhangzott:számunkra a magyar emberek népszavazáson hozott döntése parancs. A magyar emberek akarata ellenére Magyarországra senkit nem lehet betelepíteni.”

A Telex több állami szervet is megkeresett kérdéseivel, válasz azonban nem érkezett.

A Tisza Párt elnöke már ráugrott a témára, szerinte Orbán Viktor ismét hazudik és „turbó fokozatba” kapcsolja a migránsozást, hogy elterelje a figyelmet a magyar gazdaság összeomlásáról, az egészségügyi válsághelyzetről és a MÁV totális széteséséről. Magyar Péter arra vár választ, hogy tényleg „migránstáborrá” kívánják-e alakítani az egykor jónevű iskolát. Az ellenzéki politikus azt hangoztatta, Vitnyéden félnek az emberek, az ingatlanok elértéktelenednek. „Önök a propagandájukban azt hirdetik, hogy megvédik a magyarokat az illegális migránsoktól, eközben 2000 embercsempészt engedtek szabadon, titokban migránstábort építenek és évente 60 ezer ázsiai gazdasági migránst hoznak be hazánkba, a magyar emberek biztonságát és megélhetését alárendelve a nagy multinacionális cégek profitszerzésének. Elég volt a hazudozásból és a szájkaratéból. Ha önök csak szavakban utasítják el az illegális migrációt, ha képtelenek megvédeni a magyar határokat és ha csak alantas politikai célokra használják a migránskérdést, akkor ebben a kérdésben is teljesen alkalmatlanok az ország vezetésére” - fogalmazott Magyar Péter.