- Halálos áldozata is van az Ausztriában tomboló ítéletidőnek

árvíz;Ausztria;ítéletidő;viharkárok;

2024-09-14 12:10:00 CEST

Alsó-Ausztriában a tűzoltók péntek este óta 160 százhatvan riasztást kaptak, a legtöbb feladatot a viharkárok okozták - tájékoztatott szombat reggel az állami parancsnokság szóvivője. Klaus Stebal közlése szerint több településen mobil árvízvédelmi rendszert kellett felállítani. A tetőzések hétfő este várhatóak, a Kamp folyó mentén a legkritikusabb helyzet, ahol már több evakuálás is történt, illetve útszakaszokat zártak le.

Szombaton kora reggel több vasútvonalon felfüggesztették a forgalmat, Wachau régióban a Duna bal partján üzemkezdettől a buszközlekedést is érinti a korlátozás. A bécsi tűzoltóság az elmúlt 24 órában 150, az időjárással összefüggő riasztást kapott. Jellemzően letört faágak, megrongálódott épületelemek, elárasztott pincék adtak munkát. A helyi tűzoltóság szóvivője azt mondta, a helyzet még kezelhető, s felkészültek a bevetések megnövekedett számára is. Bécsben a szombati nap folyamán is heves esőzések, illetve viharos széllökések várhatók.

Stájerországban szombat este Kelet- és Felső-Stájerország egyes részein, valamint Graz keleti részén okozott fennakadást az áramhálózatban az orkánerejű szél. Négyezer háztartás maradt áram nélkül, emellett a kidőlt fák utakat zártak el. A szolgáltató közlése szerint elsősorban nem a hó vagy az eső, hanem a viharos szél jelenti a legnagyobb problémát. A steyri járásban egy hetvenegy éves férfi életét veszítette, amikor letért egy, a csapadéktól átnedvesedett földútról, majd mintegy száz métert lefelé csúszva egy fának ütközött - áll az osztrák közszolgálati hírügynökség, az APA jelentésében.