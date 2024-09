- Magyar Péter az árvíz miatt elhalasztaná Orbán Viktorral tartott vitát az Európai Parlamentben

Európai Parlament;Orbán Viktor;Pintér Sándor;árvízi védekezés;Magyar Péter;

2024-09-15 22:03:00 CEST

A Tisza Párt hivatalos levélben fordult az Európai Parlament elnökéhez, Roberta Metsolához azzal, hogy az árvízi krízishelyzetre tekintettel ajánlja fel Orbán Viktornak a szerdára tervezett strasbourgi vita elhalasztásának lehetőségét. Mint ismert, az Európai Parlament szerdai ülésén Orbán Viktor is felszólal, beszédében a soros magyar elnökség programját ismerteti.

Magyar Péter pártja a közleményében úgy fogalmaz: „Álláspontunk szerint egy ilyen fenyegető árvízhelyzetben nincs helye politikai vitának, ezekben a napokban teljes nemzeti összefogásra van szükség.”

Egy korábbi videójában a Tisza Párt elnöke már Orbán Viktort is felszólította, hogy lehetőség szerint ne szerdán legyen a strasbourgi vita, inkább maradjon itthon és felügyelje az árvíz elleni védekezést. Ugyanitt elmondta azt is, hogy az ellenzéki párt politikusai is megpróbálják áttetetni a hétfőre megvett repjegyüket és ha tehetik, itthon maradnak dolgozni. Ha viszont a miniszterelnök mégis megjelenik Strasbourgban szerdán, akkor ők is mennek, de lehetőség szerint kedden utaznak és nem hétfőn. Mindenesetre mostani közleményében a Tisza Párt úgy fogalmazott, hogy „a kapitánynak a parancsnoki hídon van a helye, egy percre sem hagyhatja azt el. És persze ember kell a gátra. Mi holnap folytatjuk”.

Az ellenzéki párt árvízi tevékenységéről egyébként még Pintér Sándor belügyminiszter se tudott rosszat mondani. A tárcavezető sajtótájékoztatót tartott Győrben, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban, ahol egyebek közt arról beszélt, hogy a Belügyminisztérium „megfelelő módon” szervezi a védekezést a Dunán és a Lajtán. Pintér Sándor arra a kérdésre, hogy mit szól ahhoz, hogy „Magyar Péter homokzsákokkal és lapáttal van a gátakon”, azt felelte, hogy mindenki azt a munkát végezze el, amivel a legnagyobb hasznot tudja nyújtani a társadalomnak. „Én úgy érzem, hogy ő jelen pillanatban ezt végzi” – mondta. Hozzátette, azt kéri minden más politikustól, hogy tegye ugyanezt, de a szervezésbe ne szóljanak bele és ne politizáljanak, mert „a politikának a parlamentben a helye, a védekezésnek a Duna partján”.

A tárcavezető az MTI tudósítása szerint elmondta, hogy az előrejelzések szerint a 2013-as árvízhez hasonló, vagy azt meghaladó magasságot ér majd el a Duna és a Lajta vízszintje, így a két folyón kiemelt védekezésre van szükség. A kormány a Belügyminisztériumot hatalmazta fel, hogy szervezze meg az árvízi védekezést – mondta, hozzátéve, meg fogják akadályozni, hogy a víz áttörje a Duna és a Lajta a gátjait.

A védekezés részeként már az előző héten elkezdte a munkát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF). Kijelölték azokat a helyeket, ahol a vízszint emelkedéséből rendkívüli helyzet adódhat, például esetlegesen meg kell emelni a gátakat vagy ki kell telepíteni a lakosságot – mondta a miniszter. „Meggyőződésem, hogy a kitelepítés nem fog bekövetkezni”, mert a megfelelő védművek közé tudjuk szorítani a vizet – tette hozzá.

A belügyminiszter elmondta, hogy a Kopernikusz programon keresztül az Európai Unió is támogatja a védekező munkát, mert a rendszer mutatja a pillanatnyi vízállásokat a vízgyűjtő medencén belül, és ennek révén jobban fel lehet készülni. Pintér Sándor hangsúlyozta, hogy az eredményes munkára szervezetileg is felkészültek, a Magyar Honvédség mintegy tizenhétezer emberrel kész arra, hogy a védekezésben megfelelő hátteret tudjon biztosítani, gépjárművekkel és helikopterekkel is. A védekezés segítésére felkészült a rendőrség, a büntetés-végrehajtási intézet és a tűzoltóság valamennyi tagja – mondta.

A tárcavezető kiemelte, hogy társadalmi segítségre is szükség lehet ugyanúgy, mint 2013-ban. „Valamennyi magyar állampolgárt várunk a feladat elvégzésére” – mondta, hozzátéve, hogy a segítők csak akkor induljanak el, és csak oda, ahová a médián keresztül az OKF és az OVF kéri. „Ha enélkül indulnak el, akkor inkább gondot jelentenek, a szervezetlenség jeleit fogjuk mutatni és azt semmi szín alatt nem szeretnénk” – emelte ki Pintér Sándor. A védekezésről szólva elmondta, lehet, hogy ideiglenes tározókat kell majd nyitni, erre Győr-Moson-Sopron vármegyében már kijelölték a tározókat. Amennyiben a vízszint megköveteli, megnyitják azokat.

A belügyminiszter arra kérte azokat, akik használják az ideiglenes víztározókat, hogy a gépeiket, eszközeiket minél hamarabb távolítsák el, mert a későbbiekben nem tudják biztosítani a kiszállítás lehetőségét. Pintér Sándor közölte, bízik abban, hogy a Duna menti településeken megfelelő színvonalon és gyorsan kiépítik a védelmet és mindenkit megóvnak attól, hogy el kelljen hagynia a lakását.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a sajtótájékoztatót azért a győri Petz-kórházban tartotta, mert magasabb vízállás esetén vízbetörések várhatók az épület alagsorában. „Szakemberek, mérnökök bevonásával, a vízügyi szakértők jelenlétében és a katasztrófavédelmi főigazgatóság munkatársainak a gyakorlati tapasztalatai alapján kijelöltük azt a feladatot, hogy a kórházba semmi szín alatt ne törhessen be a víz és a kórház a további hétköznapi munkáját el tudja végezni” – mondta. Hozzátette, katasztrófahelyzetben mindig nagy biztonságot jelent, ha megfelelő egészségügyi támogatás van a munkatársak és a lakosság háta mögött.