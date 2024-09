- Bese Gergő csalódott a Fideszben és a katolikus egyházban is, testvére szerint a NER csak kihasználta

Orbán-kormány;katolikus egyház;Bese Gergő;

2024-09-15 21:28:00 CEST

A Gulyáságyú Média megtalálta Gödöllőn a melegpartijaiba bukó NER-közeli katolikus pap, Bese Gergő testvérét, Bese Gábort, aki meglepő nyíltsággal osztotta meg a benyomásait és tapasztalatait a botránnyal kapcsolatban.

Bese Gábor a leginkább áldozatnak tartja az öccsét, akit szerinte a Fidesz kihasznált, aztán amikor szüksége lett volna rá, akkor nem állt ki mellette.

Ami a bukáshoz vezető videót illeti, Bese Gábor úgy vélekedett, az öccsét valószínűleg bedrogoztták vagy legalábbis, valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt állhatott, abban ugyanis semmi logikát nem lát, hogy közszereplőként videót készítsen szex közben saját magáról. Mellesleg Bese Gergőt zsarolták is a felvétellel, amelyik nem a közelmúltban, hanem körülbelül másfél éve egy Szent Patrik-napi bulin készült, miután leitatták. Elmondása szerint Bese Gergőnek amúgy barátnői is voltak még azelőtt, hogy katolikus papnak állt volna, félig nevetve megjegyezte, hogy így utólag még azzal is jobban járt volna ő és a család, ha mondjuk velük bukik le. Mindemellett az ügy szerinte túl van kapatva, mert mint mondta, egy gyilkosról nem beszélnek annyit, mint most róla, sőt, a két menesztett pedofil papról sem. (A NER-hez szintén közel álló Hatházi Róbert és R. Gábor ügyét lapunk mutatta be részletesen - a szerk.). Hogy mégis Bese Gergőről esik a legtöbb szó, amögött azt látja, hogy sztárolt NER-papként természetesen ő lett a legérdekesebb szereplő.

Bese Gábor szerint egyébként a család többször figyelmeztette is az öccsét, hogy ne politizáljon annyit, mint fogalmazott, egy katolikus papnak az Istenről kell beszélnie, nem Orbán Viktorról. Nem menti fel öccsét az alól, hogy például odaadóan részt vett az Orbán-kormány melegellenes propagandájában, mindemellett pont abban is látja a kihasználását, hogy felmondta ezeket a fideszes szólamokat, azzal a szerepkörrel, hogy a katolikus egyház homoszexualitással szembeni elutasítását összehozza a kormánypropaganda szlogenjeivel.

Bese Gergő alapvetően élvezte a papként rá háruló figyelmet, a család egy ismerőse a beszélgetésbe bekapcsolódva elárulta azt is, hogy sok esetben küldték is, hogy változatos helyszíneken fejtse ki álláspontját az Orbán-kormány mellett. Mivel Bese Gergő jó megjelenésű volt, tudott beszélni, őt küldték, hogy mondja el ezeket a paneleket, a katolikus pap pedig élvezte a szerepét. Megesett, hogy egymás után hívták a fideszes propagandacsatornákhoz, például az állami médiába és a TV2-be. „Ennek a levét isszuk most” - vélekedett Bese Gábor.

Bese Gergő bátyja elmondta, hogy a botrány kirobbanása óta ők például beszéltek Perintfalvi Rita teológussal is a témában. Mint mondta, öccsének szándékában áll bocsánatot kérni az LMBTQ-közösségtől, de jelenleg nem meri ezt megtenni, mert attól tart, hogy ennek is csak negatív olvasata lenne, miként a botrány kirobbanása után közreadott nyilatkozatának - amelyet egyébként Bese Gábor szerint egy tanácsadó segítségével fogalmazott meg. Azt nem tudta megmondani, hogy konkrétan ki volt ez az illető. Szerinte egyébként ezzel a botránnyal a Fidesz sok szavazót fog veszíteni.

Bese Gábor elmondása szerint öccse csalódott a kormánypártban, mert remélte, hogy meg fogják védeni, állítólag kért is segítséget is a NER-től. Mindemellett részint az egyházban is csalódott, mert zömmel a paptársai sem védték meg, bár néhányan azért szolidarítottak vele. Azt viszont visszautasította, hogy a különféle pályázatokon elnyert állami pénzeket bármilyen tekintetben tisztességtelen módon használta volna fel. Mint fogalmazott, minden le van könyvelve, minden bizonyítható, nem saját célra költötték a támogatásokat. Iskolai sporteszközöket vásároltak, zarándok táborokat, ifjúsági találkozókat szerveztek az összegből, például Lengyelországba, vagy a Bosznia-Hercegovinában található međugorjei zarándokhelyre - sorolta, azt viszont elismerte, hogy kormányközeliként nyilván könnyebben ítélték meg neki ezeket a pénzeket.

Mindemellett az idősebbik Bese úgy látja, nem is baj, ha öccse kicsit hazaköltözik a családhoz, illetve lehet, el is fog utazni egy kicsit, hogy átgondolja az életét.