- Már csaknem 500 kilométeren van árvízvédelmi készültség, Mosonmagyaróvár a legveszélyeztetettebb terület

Budapest;árvíz;készültség;Mosonmagyaróvár;Duna;Lajta;

2024-09-16 08:29:00 CEST

Egy nagyobb víztömeg érkezésére készülnek a vízügyi szakemberek, így vasárnap estére már közel 500 kilométeren rendelték el az árvízvédelmi készültséget. A Rába és a Mura területén levonul az árhullám, mivel kevesebb csapadékot kapott a vártnál, azonban a Lajta és a Duna vízgyűjtőjére több hullott, mint amire előzetesen számítottak – közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője az Index megkeresésére.

A nagy mennyiségű víztömeg lassan Magyarországra is megérkezik, így a Duna felső szakaszán és a Lajtán is első- és másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el. A vasárnap esti állapotok szerint

a legveszélyeztetettebb terület Mosonmagyaróvár, ahol a Lajta folyó vízszintje a valaha mért legmagasabb vízállást is megdöntheti.

A szóvivő arról is beszélt, hogy Mosonmagyaróvár védelme érdekében a hét első napjaiban egy szükségtározót is megnyithatnak, amiről a következő 48 órán belül hoznak döntést. A vízügy képviselője hozzátette, a Duna felső szakaszán, a Szigetközhöz is rekordmennyiségű víz érkezik.

A vasárnap esti előrejelzések alapján Budapesten a 2013-as árvízi helyzetet megközelítő vízállás várható. A fővárosban tizenegy évvel ezelőtt 891 centiméterrel dőlt meg az eddig mért legmagasabb árvízi Duna-vízállás rekordja. A magyar vízügy szerint ezt a szintet valószínűleg nem érjük el, átlagosan 40 centiméterrel maradhatunk el tőle, de látványban hasonló lehet.