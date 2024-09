- Magyar Péter: Ilyenkor, a fenyegető árvíz idején kellene veszélyhelyzetet elrendelni

árvíz;veszélyhelyzet;magyar kormány;Magyar Péter;

2024-09-16 11:57:00 CEST

Az alaptörvény megfelelő rendelkezése alapján pont az ilyen fenyegető árvízi helyzetek idején kellene a kormánynak veszélyhelyzetet elrendelnie – írta hétfő délelőtt Facebook-posztjában Magyar Péter, megjegyezve, hogy az Orbán-kormány a két és fél éve bevezetett „háborús veszélyhelyzetet sem azért rendelte el, hogy bármiféle veszélyt elhárítsanak”.

Magyar ismét megszólította a miniszterelnököt: „Miért csak a civilek ezrei vannak a gátakon? Hol vannak a Magyar Honvédség katonái? Csak óriásplakátokon? És az állandóan emlegetett tartalékosok? A honvédelmi miniszter tegnap 350 honvéd vezénylésétől kommunikált. Dömötör Csaba államtitkár pár órával később 17 ezerről. Melyik az igaz? Miért nincsenek készen a 2013-ban Ön által megígért dunai gátszakaszok? Miért nincsenek mobilgát rendszerek a legveszélyeztetettebb szakaszokon?

A Tisza Párt elnöke hétfő délelőtt Dunabogdányban, az egyik legkritikusabb helyzetben lévő Pest megyei településen kezdte a védekezést, és be is jelentkezett a helyszínről árvízvédelemhez öltözve, gumicsizmában, 30-40 önkéntes társaságában. Közölte, hétfőre országszerte már ezerre nőtt a náluk jelentkező önkéntesek száma, számtalan felajánlás érkezett tárgyakból és pénzből is. Az összegyűlő összegekből zsákokat, ásókat és más, az árvízvédelemhez elengedhetetlen eszközöket vesznek.

„Hétfő reggel Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának az elnöke is közölte, hogy támogatja javaslatunkat a szerdai EP-vita elhalasztását az európai árvízhullám miatt. Minden felelős vezetőnek a gátakon, a parancsnoknak a parancsnoki hídon van a helye” – fű zte hozzá Magyar Péter. Orbán Viktor jelezte is, hogy lemondja minden külföldi programját.