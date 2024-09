- Orbán Viktor Európa legbátrabb patriótájának nevezte Matteo Salvinit, aki örömében Budapestre jön

Budapestre jön Matteo Salvini – vette észre a Telex az olasz politikus Facebook-oldalán a bejegyzést, amelyben háláját fejezi ki Orbán Viktor kormányfőnek, aki a nemzetközi politikában, a diplomáciában sem mindennapi X-bejegyzéssel tekintett csodálattal Salvinire. Az olasz kormány tagja jelenleg az infrastruktúráért és a kikötőkért felelős miniszter és kormányfőhelyettes, de a Reuters beszámolója szerint a palermói ügyészség a napokban vádat emelt ellene, és hat év börtönbüntetést kért rá emberrablás és hivatali hatalommal való visszaélés miatt. A szélsőjobboldalinak tartott politikust azért vonnák felelősségre, mert 2019 nyarán belügyminiszterként majdnem három hétig nem engedélyezte a Szicíliához érkezett illegális bevándorlók partraszállását.

– Köszönöm Orbán Viktornak, akivel pénteken találkozom a gyönyörű Budapesten. A megpróbáltatások és fenyegetések nem állítják meg a változás és a szabadság szelét, amely Európa-szerte fúj – írta röviden Matteo Salvini. S hogy mit köszönt, arra a magyar kormányfő a volt Twitteren (X) posztja adja meg a választ: „Európa legbátrabb hazafiát megbüntették a #migráció megállításáért . Azokat, akik védik Európát, folyamatosan büntetik. Mi folyik itt?”

Szijjártó Péter is posztolt, immár összekötve a Salvini elleni büntetőpert és a volt amerikai elnök ellen tervezett merényleteket. – Újabb lendületet vett a migráció ellen küzdő politikusokkal, kormányokkal szembeni hadjárat. Donald Trump ellen újabb merényletet akartak elkövetni, Matteo Salvinit több mint fél évtizedre börtönbe akarják zárni, mert meg akarta védeni a hazáját az illegális migránsokkal szemben, Magyarországot pedig gigabírsággal sújtja Brüsszel, mert megvédjük a határunkat és nem engedjük migránsok letelepítését a hazánkban – háborodott fel a külgazdasági és külügyminiszter, aki angolul üzent a továbbra is –kedvenc szavajárásával – a liberális mainstreamnek: „No migration!”

Europe’s bravest patriot punished for stopping #migration. Those who defend Europe are constantly penalized. What is going on? @matteosalvinimi is our hero!https://t.co/mZdgXchH9X