- Török Gábor: Tankönyvszerűen professzionális, amit Magyar Péter az árvíz kapcsán csinál

Fidesz;Török Gábor;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-09-16 15:40:00 CEST

„A Fidesz ellenzékeként politizáló közvélemény Orbán Viktor első miniszterelnöki ciklusa óta nem érti, nem akarja megérteni, amikor az elemzők arról beszélnek, hogy Orbán Viktor (és stábja) milyen ügyesen, hatékonyan, profin politizál. Az erre utaló mondatokat rendre politikai állásfoglalásként értelmezik, és hisztérikusan tagadják, utasítják el” - írja friss Facebook-posztjában Török Gábor.

A politikai elemző szerint „nem lehet nem észrevenni, hogy Magyar Péter mennyire ügyes. Amit a közelgő árvíz kapcsán csinál, az szinte tankönyvszerűen professzionális. Pont olyan, amilyen a Fidesz politikája, kommunikációja volt évtizedeken keresztül.”

Hozzátette, nincs ebben semmi rendkívüli, nem is különösebben eredeti, de minden benne van, ami nélkül a politika nem lehet hatékony és sikeres. Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a korábbi tanítók oldalán mintha egyre gyengébb lenne a teljesítmény. A tapasztalat hasznos, a rutin veszélyes – mondta ma Orbán Viktor az árvíz elleni védekezésről, de akár a Fidesz politikájára is gondolhatott volna. Talán a tudás kopott meg, talán a rendszer rozsdásodott be, vagy egyszerűen csak az új világot egy új szereplő jobban érti már? - tette fel a kérdést az elemző, megjegyezve, az ok a ténynél kevésbé fontos, csak azért érdekes, hogy jobban értsük, mi következik ebből.

„Az aszimmetrikus politikai erőviszonyok nem változtak meg, a kormányzati hatalomgyár még mindig a politikai piac messze legnagyobb, domináns szereplője, de az biztos, hogy új helyzet van, amelyet a szűkülő különbséget mutató közvélemény-kutatásoknál is élesebben mutatnak meg azok a posztok, képek, videók, amelyek egymással versenyeznek a figyelemért” - zárta értékelését Török Gábor.