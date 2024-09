- Orbán Viktor az árvízhelyzetről: Ismert és várt eseményekre készülünk

árvíz;Orbán Viktor;áradás;Duna;

2024-09-18 08:18:00 CEST

Ma hajnalban, tegnap éjszaka belépett Magyarország területére az árhullám várhatóan legmagasabb vízszintje - közölte szerda reggel a miniszterelnök.

Orbán Viktor tájékoztatása szerint mostantól az a feladata a vízügyeseknek, katasztrófavédelemnek, a honvédségnek, a belügynek és az önkénteseknek is, hogy kikísérjük az árhullámot a Lajtától. Ez az időszak a legnehezebb a védekezésben, mától számítva körülbelül egy hétig, nyolc napig tart majd. Úgy számoljuk, hogy jövő hét csütörtökön hagyja el Magyarország déli határánál a legmagasabb vízszint Magyarország területét - ismertette.

Kitért arra is, hogy szerda reggel ülést tartott az árvízvédelmi operatív törzs, s megállapították, hogy amit ma legmagasabb vízszintként azonosítottak Magyarország nyugati kapujánál, az lesz a legmagasabb vízszint, ez fog végigvonulni, nem számítanak arra, hogy ennél magasabban kell védekezni. Ez a magas vízszint, ami ellen védekezünk, ez semmilyen új feladatot nem jelent a védelemben résztvevők számára. A legmagasabb vízszint minden tudásunk szerint alatta marad a 2013-as legmagasabb vízszintnek. Nem váratlan és rendkívüli eseményekre kell felkészülni, hanem ismert és várt eseményekre, amelyeknek az elhárítását korábban már megtettük, illetve kipróbáltuk - magyarázta a kormányfő. Megjegyezte, hogy ő maga ott lesz a Dunán, ahol a legnagyobb a veszély az adott pillanatban, vagyis pontosan látja a védekezésben részt vevőket.

Orbán Viktor azt mondta, csütörtökön Mosonmagyaróvárnál fog tetőzni a Lajtán mért valaha volt legnagyobb vízszint, a Duna jelenleg Dévénynél tetőzik, Budapesten pedig szombat délután – este lesz a legmagasabb vízszint. A valaha volt legnagyobb, 2013-ban tapasztalt vízállás Budapesten 891 centiméter volt, tehát jó esélyünk van, hogy 40-50 centiméterrel lejjebb lesz a budapesti tetőzéskor a víz szintje, a fővárosi rakpart felszabadulása a jövő hét közepén-végén várható.

Beszélt arról is, hogy a vízügyből 1288 ember védekezik, 1677-en a honvédségből, de a hadseregből ennél nagyobb létszámra lesz szükség. Emellett 117 rab is a gátakon dolgozik.

Ilyenkor mindig leválogatjuk az elítéltek köréből azokat az embereket, akik olyan típusú bűncselekményekért töltik a büntetésüket, ami nem fenyeget szökéssel, nem fenyeget újabb bűncselekmény elkövetésének veszélyével - fűzte hozzá.

Összesen 4382 fő dolgozik a védekezésben. A Duna mosonmagyaróvári és a Lajta mosonmagyaróvári szakaszánál 12 kiemelt állami helyszínen folyik védekezés, töltésmagasítás, fóliázás, nyúlgátépítés. Ezen a területen a fölhasznált homokzsákok száma 39 335. Az önkormányzati védvonalat illetően 31 kiemelt helyszínen zajlik munka, ott eddig 1 millió 421 ezer 500 homokzsákot töltöttek meg, és nagy részben föl is használták őket - ismertette.

Az egyik legnehezebb helyzet Pilismaróton van, emellett lesznek olyan szakaszai a 11-es főútnak, amit nem lehet megvédeni. Szintén nehéz helyzet van a Margitszigeten, kritikus pont a Batthyány téren a kettes metró. Itt egy aránylag vékony falszakaszt helyez nyomás alá a víz. A beszivárgást nem tudják megakadályozni, de a víznyelő rácsok felé tudják terelni a beszivárgó vizet, és ezért a lehető legkisebb kárral fogjuk ezt megúszni, talán még a metró közlekedését sem kell leállítani. Kényelmetlenség várható, de baj nem - nyomatékosította.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nehéz helyzet lesz Dunabogdányban, Tahitótfaluban és Leányfaluban. Ezeken a településeken a védekezés 50 százalék feletti szinten van, de szükség van az önkéntesek munkájára, ha szeretnék a száz százalékos szintet elérni. Ugyancsak nehéz Kismaros helyzete, ahol nagy számban adtak ki építési engedélyeket az árterületen. Kisoroszi védekezéséről szólva elmondta, a polgármesterrel történő konzultáció során megállapította, hogy meg fogják tudni oldani a védekezést. Emlékeztetett, hogy a 2013-as árvízből levonták a legfontosabb tanulságokat, végrehajtottak egy 150 milliárdos fejlesztési programot, így Komáromnál már nincs is szükség sem önkéntesekre, sem homokzsákokra, mert az ottani védmű jól megtartja a vizet.

Győrt is meg tudják védeni, emellett Budapest III. kerületében, a Barát-patak torkolati műtárgyát is sikerült megépíteni, ott nem tud a víz a patakon keresztül visszajönni és bemenni a városba. „Összességében tehát azt kell mondanom önöknek, hogy a feladat világos, ismert, meglepetésre nem kell számítanunk, azt a munkát kell elvégeznünk, amit már korábban elvégeztünk. Biztosan nyugodtan állíthatom, hogy Magyarország meg tudja csinálni, Magyarország meg fogja csinálni, ki fogjuk védeni ezt az árvizet is, és a vizet szépen kikísérjük a mai napon belépő legmagasabb szinten belépett víztömeget Nyugat - Magyarországról Szerbia irányába, minden nagyobb veszély és baj nélkül” - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint arra kell figyelni, hogy önbizalmunk ne csapjon át túlzott magabiztosságba, akár nagyképűségbe, mert akkor lankad a figyelem. „Azt kértem ma is az operatív törzs ülésén mindenkitől, vízügyesektől, rendőröktől, katonáktól, hogy maradjunk élesek. Tehát semmiképpen ne tekintsük ezt rutinfeladatnak, mert igaz, hogy nem ismeretlen a feladat, de komoly és nehéz. Tehát egy komoly munka, amit el kell végeznünk, a legnagyobb összpontosítással és figyelemmel kell ezt megtennünk. Ha így járunk el mindannyian - ideértve a kormányt, a vízügyet, az önkénteseket, a polgármestereket is - akkor nem lesz baj. Magyarország, megcsinálja, elvégzi ezt a feladatot is”.

Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az önkéntesek mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzatokkal a hatékony munkavégzés érdekében. A főpolgármester és a kormány együttműködését firtató felvetésre azt mondta, a lökdösődés és a politizálás luxusa ilyenkor nem engedhető meg, mivel „ilyenkor van a víz, meg vannak a megvédendő emberek, van a víz, meg van a gát. Itt sok politikai okoskodásra se tér, se szükség nincs, sőt, inkább árt, mint használ. Tehát ilyenkor azért az élet normális rendje szerinti együttműködés van.” Hozzátette, Budapesten mind az önkormányzat, mind az állam, mind a kormány tisztában van felelősségének súlyával, és eszerint jár el.