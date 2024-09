- Előkerültek Schadl György autói, amelyekről a bíróságon a múlt héten még azt mondta, nem tudja, hol vannak

bíróság;gépkocsik;Schadl György;

2024-09-19 07:13:00 CEST

Műszaki vizsgán járt a végrehajtói kar korrupcióval vádolt elnökének két Mercedese, és forgalomban van Audi A8-as luxuslimuzinja is - írja a 24.hu.

A portálnak sikerült azonosítania az érintett járműveket, amikről korábban Schadl György azt mondta, nem tudja hol vannak. Azon autókról van szó, amelyek a büntetőügy múlt hét keddi tárgyalásán szóba kerültek. Ekkor a Fővárosi Törvényszék arra figyelmeztette a kar volt elnökét, hogy bár tavaly novemberben elrendelték a tulajdonában álló négy autó, egy kisrepülő és egy kishajó lefoglalását, azok tárolási helyét azóta sem közölte, annak ellenére sem, hogy az elmúlt napokban erre többször felszólították őt. A tárgyalást vezető bíró ekkor figyelmeztette Schadl Györgyöt, hogy amennyiben nem mondja meg, hol vannak a járművek, akkor megállapítható a zártörés nevű bűncselekmény megállapítása. Schadl György azt válaszolta, amiről nem tudja, hogy hol van, arról nem tud tájékoztatást adni, amiről pedig tud, azt közölni fogja. A bíróság nyolc napot adott neki, hogy közölje, hol vannak a járművek. Amennyiben ezt nem tudja, akkor legalább annyit tudatnia kell, hogy hol voltak utoljára, hogy körözésüket el lehessen rendelni.

A portál hivatalos fotókat is közzétett, amelyek bizonyítják, hogy az érintett járművek közül az egyik Mercedes a múlt keddi tárgyalás előtt két héttel járt műszaki vizsgán, egy másik Mercedes pedig egy hónappal a tárgyalás előtt. Több adat is arra utal, hogy a kocsikkal nemrégiben közlekedhettek is, s ugyancsak forgalomban van az Audi A8-aslimuzin.

Schadl György megerősítette, hogy azokról az autókról van szó, amelyeket sikerült azonosítania a portálnak. Azt mondta, eddig azért nem tudatta tárolási helyüket a bírósággal, mert egyszerre, az összeset akarta bejelenteni, nem pedig külön-külön. Négy autójából egynek nem tudta a tárolási helyét, de most már erről is informálódott, így ezt a bírósággal is megosztotta. Felhívta a figyelmet, hogy az eljáró bíró kérte az egybeni közlésre. Hozzátette, az említett járműveket használhatja, nincs korlátozva ebben.